Angajații Șantierului Damen Mangalia protestează față de concedieri. ”Vrem să muncim, nu vrem ajutoare sociale”

Societatea olandeză care deține 49% din acțiuni a intrat în insolvență. Iar oamenii sunt revoltați că își vor pierde locurile de muncă.

1.400 de angajați de la șantierul naval au blocat centrul orașului Mangalia. Criza economică în care se află șantierul de câțiva ani ar putea lăsa fără serviciu familii întregi. Deja 263 de muncitori au fost disponibilizați.

”Femeie: Ar trebui să ne pună pe locul întâi, nu să ne lase să murim încet, dar sigur. Nu ne vom descurca, nu ne vom descurca, va trebui să plecăm din țară, pentru ce? În afară de mine, mai aduce soțul meu bani în casă, el tot în șantier. Cine va mai aduce banii dacă șantierul moare?”.

Femeie: ”Eu mai am câteva luni și voi începe munca, nu știu dacă voi mai începe, ce voi face, am trei copii de întreținut, am casă, am rate ca fiecare”.

Laurențiu Gobeajă, lider Sindicatul Navalistul: ”Vrem să muncim, atât, nu vrem ajutoare sociale, nu vrem șomaj, nu vrem o povară pe bugetul țării, și așa este deficit. Noi vrem să contribuim la acest buget prin taxele pe salarii pe care le plătim. Dar ca statul să încaseze aceste taxe, trebuie să avem un loc de muncă”.

Damen acuză statul de neimplicare, ministerul spune că olandezii externalizează profitul

Liderul sindical a propus transformarea șantierului aflat în insolvență într-un centru de mentenanță pentru navele militare ale flotei românești. Acest plan ar putea fi realizat doar dacă statul român ar prelua controlul total asupra șantierului.

Statul a rămas acționar majoritar, cu 51% din portofoliu, prin Ministerul Economiei, iar compania olandeză Damen a participat la capital cu 49%, și a primit dreptul de administrare a șantierului.

Reprezentanții Damen acuză statul român de neimplicare. De cealaltă parte, statul susține că partenerul ar externaliza profitul, ca să nu plătească dividende. Șantierul Naval Damen Mangalia este cel mai mare angajator din zonă.

