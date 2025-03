România este țara în care copiii pot ajunge victime nu doar ale abuzatorilor, ci și ale sistemului de justiție

În același timp, lipsa de transparență în comunicare și modul în care s-au câștigat anumite foloase materiale pentru o parte a magistraților ridică semne de întrebare din partea cetățenilor.

Zona penală este cea care ne privește pe toți, statul ar trebui să ne protejeze interesele, victimele sunt cetățenii.

Claudiu Sandu conduce secția de procurori din CSM și este vicepreședintele din acest mandat.

Procuror Claudiu Sandu - vicepreședinte CSM: „Pentru că justiția penală, în principiu, nu este... poate... și mulți cred că se înfăptuiește în principal de la polițistul din stradă, trecând prin filtrul procurorului și terminând cu legea judecătorului. Oricând, pe acest circuit apare o problemă, un scurtcircuit. Atunci, întreaga structură suferă. Chiar dacă există, la momentul de față, o opinie negativă pe anumite chestiuni în justiție, este posibil ca undeva să fi existat un astfel de scurtcircuit.”

Aproape jumătate dintre fetele sub 15 ani devenite mame în statele Uniunii Europene provin din România, victime ale abuzurilor.

Renate Weber, Avocatul Poporului: „Nu doar fetițele sunt victime, foarte, foarte mulți băieței sunt și ei victime.”

În ultimii ani, Avocatul Poporului a făcut eforturi pentru schimbări în încadrarea penală.

Renate Weber, Avocatul Poporului: „Să ne ducem în instanță și să ne ducem la Parchet și să solicităm schimbarea încadrării juridice din act sexual cu un minor în infracțiunea de viol. Asta pentru că foarte mulți dintre acești copii-victime aveau vârste foarte fragede. Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă nu ne ajută foarte mult. Dar noi ne-am întemeiat de fiecare dată solicitarea. Dreptul nostru de a solicita acest lucru în numele copiilor se bazează pe Convenția internațională cu privire la protecția drepturilor copilului.”

Acolo unde societatea nu se implică, și organele administrative sau judiciare pot da greș.

Renate Weber, Avocatul Poporului: „Într-un rechizitoriu, un procuror susținea că băiețelul de 9 ani a consimțit la acel act, de aceea era act sexual cu minor și nu viol, pentru că s-a dus și a doua oară ca să primească un sendviș. Într-un alt rechizitoriu, procurorul explica faptul că fetița însăși, de 11 ani, a provocat, pentru că era îmbrăcată provocator.”

Mergem la Bihor. Un caz care arată incapacitatea justiției românești de a proteja viața și integritatea copiilor expuși prădătorilor sexuali.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

În mai 2021, Poliția din Bihor este anunțată despre presupuse fapte de molestare ale unor minori. Trei copii care trăiau în sărăcie, la 3 kilometri de Hotar, un cătun rupt de lume.

Copiii, proveniți din relații diferite, au rămas cu concubinul mamei băieților orfani și presupusul tată al fetei. Există suspiciuni chiar și de incest.

Cei doi băieţi cu vârste de 12 şi 14 ani şi o fetiţă de 10 ani au fost violaţi şi obligaţi să întreţină relaţii sexuale între ei de către un bărbat care, după cum au spus victimele, a şi filmat totul.

Casa este într-o zonă extrem, extrem de mărginașă, si noi am ajuns greu cu mașina. Trei suflete de copilași, normal că nu știa nimeni de ei.

Bărbatul care locuia cu copiii îi lasă mai mereu singuri, fiind plecat să îngrijească animalele lui Petre Lingurar, un personaj cunoscut în comunitate. Acesta s-a întors din străinătate, iar în Romania a avut probleme cu legea – a fost condamnat cu suspendare în trei dosare pentru conducere fără permis. După care și-a schimbat numele în Petre Lucaci.

Cunoscând situaţia grea a copiilor, Lucaci ar fi profitat de ei, molestându-i luni în şir, până când fetiţa a sunat Poliţia, în seara de 24 mai 2021. În aceeaşi seară, poliţiştii din Aleşd, cei care au început ancheta în caz, i-au anunţat pe reprezentanţii DGASPC Bihor.

Și pe lângă traume, trăirile care le-au avut în perioada cât au fost în, dar ceea ce ne-a dus să îi ajutăm mai mult. A fost potențialul care îl au acești copii să poată să facă ceva în viață, nu să fie chinuiți de astfel de oameni de fiare. Erau abuzați de mult timp. Așa ni s-a spus că ar fi fost de mult timp.

Cazul a fost preluat de un procuror al DIICOT Oradea.

Petru Lucaci, presupusul agresor, a stat în arestul Poliţiei doar 24 de ore, fiind eliberat apoi sub control judiciar, ceea ce a stârnit indignare publică, mai ales că anchetatorii au refuzat să lămurească motivul lăsării în libertate.

După câteva săptămâni, DIICOT s-a debarasat de dosar și l-a trimis pentru continuarea cercetărilor pentru întreținerea unor acte sexuale cu minori la Parchetul Aleșd.

Unul dintre polițiștii din dosar, astăzi pensionat, nu vrea să comenteze cauza.

Cazul a ajuns în faţa instanţei cu o nouă aberaţie: agresiunea sexuală asupra copiilor a fost încadrată drept... act sexual consimţit! Este momentul când Avocatul Poporului se sesizează și devine intervenient în dosar.

Renate Weber: „Primul nostru caz și este și singurul care încă nu este rezolvat până astăzi. Am avut o discuție cu toți colegii de la avocatului copilului și atunci am zis haideți să încercăm să invocăm convenția internațională”.

Și să ne adresăm și instanțelor și Parchetului. Cerând practic, schimbarea încadrării juridice și am început să construim o întreagă argumentație. De ce un copil la o anumită vârstă, cum ești fetița asta, cum și pe ce discernământ?

Sunt în continuare în curs de dezvoltare psihică. Ei nu au cum să înțeleagă ei înțeleg că li se întâmplă ceva rău, dar ei nu au cum să înțeleagă consecințele. Cumplite pe care astfel de fapte le vor avea asupra dezvoltării lor viitoare și în ce măsură trauma asta o să determine multe alte comportamente în viața lor de ceea ce așteptăm de la Parchet și ceea ce așteptăm de la judecătorii nu ei sunt cei care trebuie să înțeleagă aceste consecințe.

Violul asupra celor trei micuți a fost instrumentat într-un dosar de Parchetul Aleșd și a fost trimis în judecată în 2021 la Tribunalul Aleșd. Unde a stat un an de zile pe Cameră preliminară judecata propriu-zisă a început cu 3,4 termene pe an până anul trecut, când judecătoarea s-a pensionat, a venit o altă judecătoare și din acest an se așteaptă noi termene.

Renate Weber: „Aceștia sunt victime de două ori, sunt victime ale abuzatorilor, o dată victime ale abuzatorilor, și a doua oară sunt victime ale sistemului de justiție în care ei au intrat și ei, au intrat ca să-și găsească dreptatea, ei semnalând ceva ce lor li s-a întâmplat cumplit și faptul că până astăzi. Încă nu avem o hotărâre de condamnare. Normal ar fi fost să fie deja definitivă și în executare. Mie mi se pare într-adevăr că îi face pe ei victime încă o dată, dar să știți că nu sunt numai ei. Societatea în sine devine o victimă, pentru că această incapacitate de a-ți proteja copiii de astfel de fapte. E ceva ce afectează întreaga societate”.

Și în timp ce dosarul era tergiversat în instanță...

În noiembrie 2023, Petru Lucaci este arestat din nou de data asta de către DIICOT pentru drogarea unor tinere adolescente 15, 16 și 17 ani, pe care le-ar fi abuzat niște prieteni de ai săi ar fi întreținut relații sexuale Curtea de Apel Oradea a considerat însă că nu este un pericol public, așa că a fost eliberat cu toate antecedentele lui.

În acest nou dosar, personajul controversat este acuzat că ar fi dat droguri unor adolescente aflate sub tutela statului la un centru de plasament. În urmărirea penală apar detalii cutremurătoare. Și-ar fi folosit chiar propria fiica de 4 ani să furnizeze droguri tinerelor care întrețineau, ulterior, relații sexuale cu alti bărbați. Două judecătoare de la Curtea de Apel Bihor au considerat că Petru Lucaci nu este un pericol public și a fost eliberat.

În mai 2024, presupusul prădător sexual lăsat liber este implicat într-un nou caz de viol. De data aceasta, victima ar fi un băiat de 15 ani care a fost drogat și abuzat.

Cristian Ardelean - purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor: „Iar în cel de al doilea dosar, acesta ar fi săvârșit fapta asupra unui minor de 15 ani după ce la le-ar fi drogat înainte, în luna mai 2024, acesta de altfel fiind în cercetat sub control judiciar într-un dosar al DIICOT Serviciul teritorial Oradea. Dar în timpul ăsta se pare că el săvârșește alte fapte. Se pare că da”.

Am ajuns în Aștileu, acolo unde familia presupusului agresor îl considera victimă.

Cu mult înainte de primul dosar, în vara anului 2020 a mai existat o sesizare la 112 închisă cu nepăsare de poliția din Aleșd. Un bărbat pe care Lucaci îl dusese la casa ororilor în seara de 22 august 2020, sub pretextul unei petreceri "cu femei". Când, în loc de prostituate, respectivul s-a văzut într-o cameră cu o copilă de 10 ani, a luat-o la goană şi a sunat la Poliţie.

Cercetările pornite în urma acelui apel au fost, însă, închise în doar câteva zile, iar 5 ani mai târziu vorbim de alte fapte adunate.

Când au fost cu traficul de droguri și cunoaște și anul trecut, s-a scris că am ademenit anumiți copii cu canabis și cu nu știu ce și eu. De fapt nu aveam ă chestiile care eu scris în presă eram, dar cu tot cu droguri, nu eram eu cu copii.

Neglijența anchetatorilor, indolența magistraților sau lipsa lor de empatie duc la drame și vieți mutilate.

Renate Weber: „Păi percepția publică este că dacă fac ceva atât de abominabil monstruos pur și simplu monstruos nu ți se întâmplă mai nimic, numai că astfel de monștri continuă să facă alte fapte și continuă să facă și alte fapte, alte victime, copii, dar vă spun, toată lumea aici, mai puțin făptuitorii, făptuitorii nu sunt deloc victime, dar toată lumea altfel este victimă și rămâne așa pentru că, știți, justiția trebuie să se facă. Să se facă la timp și să se vadă că este înfăptuită. Dacă vrei să ai încredere în actul de justiție”.

