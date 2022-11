Investigație ”România, te iubesc!”. Metoda prin care ”băieții deștepți” fac bani frumoși, vânzând la stat resursele statului

Am găsit o astfel de situație în Valea Jiului, perimetru minier: furt de cărbune sub paravanul unor contracte și tranzacții legale.

Toate cantitățile trec pe sub nasul autorităților, care, culmea, s-a întâmplat să îl mai și cumpere!

Destinația finală a încărcăturilor a fost, pe timp de vară, termocentrala Paroșeni, iar mai nou, huila valoroasă ajunge la export către companii din alte țări.

Depresiunea Petroșani, între munții Vulcan și Parâng, are, mai sus de orașul Lupeni, cariera Victoria, singura carieră de suprafață din Valea Jiului. Figurează în acte ca fiind închisă in 2006, la rând cu multe alte mine de subteran din zonă, în cadrul unui proces de sistare și conservare a mineritului, după cum ne explică administratorul care conduce Complexul Energetic Hunedoara.

În teorie, cele 4 mine de subteran, încă deschise, Lonea, Vulcan, Livezeni și Lupeni și doar ele alimentează cu huilă termocentrala Paroșeni. Cel puțin asta susțin cei din conducerea complexului, care spun că producția obținută din inima muntelui e de o mie de tone pe zi, dar și așa e insuficientă și poate asigura doar 4 zile de funcționare a termocentralei, din 7.

Cristian Roșu, administratorul Complexul Energetic Hunedoara: ”În România nu vom găsi, în afară de cele 4 mine, cărbune, pentru a fi ars la Paroșeni..”

În practică, însă, pe teren, situația e puțin diferită. În sensul că, astă vară, de la cariera subsidiară Victoria, de suprafață, s-a escavat masiv cărbune. Am descoperit o exploatare în toată regula, cu operațiuni zilnice de săpare, încărcare și ATENȚIE – transport de huilă, direct la Termocentrala Paroșeni.

E sfârșit de iunie și, camioane de mare tonaj, de 20-30 de tone, se opintesc de mai multe ori pe zi, ca să urce coama unui deal, pentru a fi umplute. Locul e ferit de ochii lumii, însă accesul către carieră este supravegheat de cei cu exploatarea, așa că pentru a obține imagini, a fost nevoie de filaj și pândă, cu instalarea camerei de filmare la prima oră, înainte să vină muncitorii în zonă.

Totul se întâmplă dincolo de vale, unde se si aud utilajele că lucrează, sunt cel puțin 2 utilaje care escavează, dar și buldoescavatoarele. Acestea din urmă ajută și împing camioanele care vin la incarcare, pentru ca nu pot urca panta.

Exploatarea din pădurea de deasupra orașului nu are licență de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, singura instituție care poate permite valorificarea resurselor statului, așa cum este și huila. Statul român trebuie să își dea acordul, în baza unui permis special, în care este prevăzut atât ce cantități poate scoate o companie solicitantă, dar și ce redevență trebuie să achite firma respectivă, la bugetul de stat, pentru fiecare metru cub escavat.

Altfel, fără licență, exploatarea e practic ilegală, adică un furt în toată regula din patrimoniul statului, din resurse care sunt ale noastre, ale tuturor.

Camioanele de mare tonaj, pline ochi cu huilă, coboară și ajung în Lupeni, trec pe lângă mașini de poliție locală și națională, și merg direct la termocentrala Paroșeni. Intră pe o poartă laterală, unde există cântar și unde fiecare încărcătură e înregistrată, înainte ca huila să fie băgată în cuptoare, pentru a fi arsă.

Camioanele care transportă au numere de Bihor, și așa aflăm că e vorba de o firmă de la Oradea. Dar fiecare transport e însoțit și de câte o mașină cu număr de Hunedoara, și pare că oamenii locului sunt de fapt cei ce facilitează accesul, pentru că ei merg și discută la dispeceratul unde se face cântărirea mărfii, în curtea Termocentralei.

O altă mașină, cu benă, tot de Hunedoara, aparținând aceleiași firme locale, se ocupă să ducă, zilnic, și carburant pentru utilaje și oameni la lucru, sus, în carieră.

La mijloc e vorba de bani frumoși, din vânzarea huilei, către termocentrală. Zilnic sunt cel puțin 5 transporturi de câte 20-30 de tone, iar dacă o tonă de cărbune se cumpără cu 300 de lei, rezultă transporturi zilnice, de cel puțin 45.000 de lei, adică aproape 9.000 de euro. Iar la o lună de zile, se poate ajunge teoretic și la venit de un milion de euro, dacă există același ritm, susținut, de exploatare a carierei. Cei de la conducerea Complexului nu par să știe ce se întâmplă în curtea lor.

Rareș Năstase: Cărbune de la suprafață nu se poate scoate?

Cristian Roșu, administrator la CEH: ”Noi nu facem asemenea exploatari.”

Rareș Năstase: În momentul acesta, la Paroșeni nu poate fi adus decat carbune din subteran?

Cristian Roșu: A fost proiectată să ardă cărbune de Valea Jiului, cu siguranță în Europa mai este in alte locuri, dar trebuie adus.

Aflăm, în schimb, că singura posibilitate de a obține cărbune, din alt loc decât din subteranul celor 4 mine, ar fi de la fostele preparații, din zonă, Lupeni și Coroiești, adică foste amenajări ale Complexului, unde cărbunele trecea în trecut, printr-un proces de pregătire, înainte să fie dus la ardere, în termocentrală.

Cristian Roșu, administrator la CEH: ”Cărbunele cand e scos la suprafata nu e un carbune curat si el este spalat. Acolo erau site, se decanta carbunele. Cu siguranta au cazut carbuni acolo cand se lucra pe langa banda ani de zile. Este o fosta preparatie unde se curata demult carbunele. Poate să ardă pentru că e tot cărbune din minele de Valea Jiului.”

Cărbunele respectiv se numește, în acte, șlam cărbunos și poate fi luat din bazinele de spălare și decantare, fiind vorba tot de huilă. Teoretic, asta pot face cei care se ocupă de ecologizarea acestor iazuri de decantare, iar la Lupeni a avut contract de ecologizare, până în luna iulie, chiar societatea de la Oradea, cea cu activitate și la cariera Victoria. De altfel, camioanele ei erau parcate, în incinta preparației, la sfârșit de zi.

Cristian Roșu, administrator la CEH: ”Avem contract cu un concesionar care ne furnizează o cantitate mică de cărbune. Cantități mici, undeva la 100 și ceva de tone, pe zi.”

Așadar, scoaterea ilegală de cărbune și valorificarea, la termocentrală se face cel mai probabil, cu paravanul oferit de contractul de ecologizare, doar că la Paroșeni nu ajunge cărbune din halde, ci de la mina de suprafață, Victoria.

L-am contactat și pe directorul termocentralei, pus în funcție în acestă primăvară, pentru a-l întreba dacă știe ca primește huilă, practic, furată, de la carieră. Initial ne-a invocat tot șlamul cărbunos din bazinele în curs de ecologizare.

Eduard Schmidt, director Termocentrala Paroșeni: ”E cărbune din Valea Jiului, care e spălat in preparație și a rezultat praful de cărbune, care acum este ecologizat în halde. ”

Îi dezvăluim, însă, că am văzut și filmat de unde vin, de fapt, camioanele cu cărbune.

Eduard Schmidt, director Termocentrala Paroșeni: ”Eu nu știu să vină cărbune din cariera Victoria. O firmp ne aduce, acum, că aduce de la preparatie sau din alte zone, nu pot, concret să vă zic.”

Rareș Năstase: Dar nu ar trebui sa știți sursa, de unde il aduce?

Eduard Schmidt, director Termocentrala Paroșeni: ”Ba da, este cărbune din Valea Jiului, deci nu aduce cărbune din alte zone. Nu știu daca au dat sau nu drumul acolo, știu ca sunt în discuții cu Victoria.”

Ca o coincidență, a doua zi după ce am purtat această discuție telefonică și am pus întrebări la Complexul Energetic, firma bihoreană și-a luat toate utilajele de la cariera Victoria. Au plecat din Valea Jiului, ca și cum nici n-ar fi fost pe acolo.

I-am căutat la Oradea, unde l-am contactat, telefonic, pe directorul și acționarul principal al societății comerciale. Omul neagă activitatea de la fosta carieră de suprafață, dând vina pe localnicii din familii defavorizate, de la Lupeni, că aceștia ar fi colectat cărbune, din carieră, pe când firma pe care o deține ar fi dorit să facă o exploatare în toată regula, dar nu li s-a permis.

Ne-a promis o întâlnire la firmă, cu explicații pe subiect, dar ulterior angajații au declarat că e ocupat și nu mai poate fi găsit. Nici el, nici alți responsabili, ai societății private.

Am vrut să le trimitem o solicitare pe email, cu întrebări punctuale, referitor la valorificarea cărbunelui, însă nu numai că au refuzat să ne spună o banală adresă de e-mail, dar cu greu au primit și solicitarea scrisă, cu antet, care includea toate întrebările referitoare la exploatare.

În așteptarea unui răspuns, am discutat telefonic cu un fost director de la mina Lupeni, despre care am fi aflat că a lucrat peste vară, la societatea bihoreană. Omul invocă niște contracte cu proprietarii de terenuri, unde se găsește cariera.

Omul vrea să spună că dacă e cumpărat terenul, se poate face exploatare, dar omite să spună că huila trebuie scoasă și pusă în vânzare doar după ce se obține acordul cu statul roman, în speță, cu permisiunea ANRM, indiferent cine e proprietarul suprafețelor de deasupra resurselor carbonifere.

Cărbunele scos poate fi vândut la liber, dar trebuie scos legal. Șefa Agenției pentru Protecția Mediului spune că pentru respectiva exploatare e nevoie și avize de mediu, nu doar de licență de la ANRM, avize fără de care activitatea e ilegală.

Am revenit, după 3 luni, la amplasamentul de la Victoria. Am găsit oameni la lucru, care umplu de zor, saci cu cărbune. Saci care mai apoi ajung jos, în oraș, în curtea unei firme, de unde diverse TIR-uri vin și le încarcă. O activitate comercială în toată regula. Am vorbit cu șoferul unui astfel de camion - spune că duce marfa taman în Polonia. Are în remorcă 23 de tone de huilă. Firma de transport e din Satu-Mare, acolo unde este și societatea care a cumpărat cărbunele și care mai apoi îl exportă la polonezi.

Firma din Lupeni, care a livrat cărbunele, este aceeași cu cea care ajuta, cu mașini, astă vară, firma bihoreană. Contactat, patronul ei nu a dorit să fie filmat, dar a precizat că el cumpără doar de la localnicii cu venituri modeste care sapă în zonă, și din punctul său de vedere, totul ar fi legal.

A mers pe teren cu reporterul PRO TV și a recunoscut că ia sacul cu 7 lei kilogramul și îl vinde mai departe cu 20. Și că mult din cărbunele luat de la sărmanii din zonă îl folosește pentru consum la încălzirea imobilelor de la firmă, nu pentru revânzare. E fost miner și știe locurile.

Se consideră nevinovat, cât timp scoate castanele din foc, cu mâna altcuiva, pentru că nu are proprii angajați la săpat. Cel mult s-a întâmplat să ducă localnici sus, la carieră, cu mașini de la firma lui. Și spune că tot cărbunele adunat si cumpărat, ar fi prins legal în acte, deși asta e foarte ciudat, cât timp e vorba de huilă extrasă illegal.

Un lucru e cert, ajunge vândută la diverse alte societăți comerciale și chiar exportată. În toată discuția se lasă impresia că e vorba doar de cantitați mici, extrase, deși patronul și localnicii care adună cărbune sunt contraziși de transporturile mari, care plecă din curtea unității.

Oricum, munții de steril și pământ formați la carieră denotă o activitate cu utilaje, cu lopețile localnicilor.

Ciudat este cum nicio autoritate locală - poliție, primărie sau cei de la termocentrală și complexul energetic și mina Lupeni, nu știu despre transporturile de cărbune și activitatea de valorificare, operațiuni care au loc sub nasul lor.

Nimeni nu întreabă de licențe pentru zăcământ. Patronul firmei din Lupeni este finul unui senator de Valea Jiului și, care, la rândul său, este frate cu primarul din Lupeni. Am cerut explicații de la senatorul în circumscripția căruia este cariera Victoria, mai ales că în trecut, a fost fotografiat alături de finul său, la o vizită pe teren, chiar pe drumul care duce spre carieră.

Societatea care vinde cărbune are contracte cu primăria, pentru diverse lucrări de igienizare în construcții și a mai făcut, în acest an, obiectul unei anchete filmate, când România te Iubesc și Știrile PRO TV au arătat că utilajele societății încărcau deșeuri din Lupeni pe care le duceau la o groapă ilegală, iar Garda de Mediu a intrat pe fir și a început urmărirea penală. Același patron ar mai fi fost investigat în trecut și pentru un furt de la mina Lupeni, când niște echipamente sustrase au ajuns depozitate la un sediu al societății.

Tot ceea ce se petrece și s-a derulat în acest an la cariera Victoria ar trebui investigat de autoritățile competente. Modul în care cărbunele se vinde, cu paravan, către particulari sau către Termocentrala Paroșeni trebuie cercetat.

Trebuie aflat oficial, cum poate fi vândut, cu acte, cărbune scos fără acte.

Altfel, se vor găsi în permanență băieți deștepți care să faca bani frumoși, vânzând la stat, resursele statului, fără voia lui.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 20-11-2022 18:51