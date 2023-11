Cum a încercat Statul să desfiinţeze Institutul Revoluţiei, care toacă bani degeaba. Amânarea are adânci implicaţii politice

Pentru a nu exista cvorum, o amânare cu adânci implicaţii politice.



Mihai Dodu este fiul unui revoluţionar ucis în fata televiziunii romane.



”Sportiv în lotul național de ciclism. Mama înotătoare. Și am imaginea cum a plecat şi am imaginat că soldaţii când vin cu un coşciug acasă”.

Numirea sa pe funcţie şi mai ales faptul că a început să umble prin dosare îi nemulţumeşte pe revoluţionari.

Aici fucntioneaza federaţia pentru demnitatea revoluţionarilor. Liderii federaţiei pun la îndoială sacrificiul făcut de tatăl actualului secretar de stat.



”Vă rog să l întrebaţi pe domnul dodo..declaraţia mamei este publică. Spune clar. Am fost la un şpriţ la un prieten în momentul în care am văzut la televiziune că este revoluţie am plecat şi noi de acolo şi pe stradă până la televiziune tatăl lui a fost împuşcat. Nu ce declară. Are dreptate”.

Supărarea lui Nicolae Bănuțoiu vine după ce secretariatul de stat l-a trimis în judecată pentru retragerea certificatului de luptător rănit şi cu rol determinant în revoluţie. La fel a primit şi Iuliana Starcz. Scretariatul cere anularea certificatele şi tăierea beneficiile.



Starcz şi Banutoiu sunt oameni cu implicaţii politice adânci. Atât de puternice încât au pus pe funcțiii foşti secretari de stat.

Mihai Dodu, Secretar de Stat: ”Nimeni până acum nu şi a permis să facă o curăţenie. De ce? Pntru că erau puşi politici. Te duci acolo şi bei cafele. Au venit la mine. PSD are deputat de revoluţionari. Au venit la mine şi au zis: eşti băiat tânăr, pui două fete tinere aici, bei cafeaua cu ele, discuţi. Să stau liniștit că o să stau foarte mult aici. Sunt un băiat tânăr, am în față viitorul”.

Secretariatul a cerut instanţelor să anuleze şi certificatul de luptător cu rol determinant al actualului premier Marcel Ciolacu.

El trebuia să aibă activitatea revoluţionară până pe 22 decembrie ora 12:10. Pentru că legiutorul a stabilit că atunci a fugit dictatorul. Ce trebuia în intervalul ăsta? Să ocupe şi să apere clădire consiliului judeţean din oraşul Buzău. Că vorbim de dânsula cum. Nu a fost. Dar i s-a dat. Deci omul clar nu ideplinește condiţiile, vorbind pe obiectiv.

Marcel Ciolacu, premeirul României:"O instituție subordonată a României a luat o decizie în ceea ce priveşte primul ministru al României. M-am bucurat foarte mult. Pentru că înseamnă că suntem într-un stat democrat şi avem un stat de drept".

La scurt timp după această declaraţie, guvernul a trimis la Secretariatul de stat corpul de control. Am solicitat guvernului un interviu cu premierul şi informaţii despre scopul controlului. Nu am primit niciun răspuns. Marcel Ciolacu a dat în judecată secretariatul.

Ciolacu: „Am dreptul să arăt nepoţilor mei că nu am fost un fals revoluţionar”.



”Ne desfiinţează ăştia. Până în ianuarie când e termenul lui Ciolacu ne desfiinţează pentru că este măreaţa lege cu reforma administrativă. Noi suntem sub 50 şi au tot interesul să ne desfiinţeze că nu mai merge nimeni la Ciolacu la proces. Suntem într-o situaţie delicată”.

3 milioane de lei pe an plăteşte statul român pentru funcţionarea Institului pentru studierea revoluţiei. 2 milioane se duc pe salariile celor 15 angajaţi. La un calcul simplu, fiecare angajat primeşte, teoretic, peste 10 mii de lei pe lună. Institutul se afla în subordinea Senatului care n-are însă habar pe ce dă banii. Am găsit colegiul care conduce institutul în plen.

Institutul face nişte interviuri. O să le difuzeze pe site-ul instituţie care în acest moment nu există pentru că a fost cumpărat de o firmă de mobilă.

”Nu mai avem bani să ne cumpărăm domeniu şi să faci bani pentru răscumpărare. Păi probabil că 100 până la 1000 de euro ar trebui să fie mult, dar probabil că o să punem din buzunarul personal, pentru că institutul nu și permite”.

Institul a scos de-a lungul anilor zeci de cărţi.

Andrei Ursu a fost directorul cercetării în institut. A fost dat afară.

Andrei Ursu, autor: ”Toți anii ei au scris o serie Caietele Revoluției. Își luau interviu unii altora. Era o rușine, o pierdere de bani și. Pădurile țării se pierdeau acolo fiindcă ei publicau mizeriile astea. Și când am ajuns acolo, am văzut în subsolul lor o cameră mărișoară. Cam nu știu. Să zicem jumate din asta, nu până la stâlpul ăla şi până în capăt. Cameră mărișoară, plină cu cărțile lor pe care nu le au vândut niciodată și care începuseră să putrezească”.

Ursu a fost demis după ce a publicat o carte despre revoluţie. Care demonstrează că teroriștii din 89 au fost securiști.

Colegiul n-a fost de acord cu această idee, Ursu a fost dat afară. În 2019, guvernul Orban dă o ordonată pentru desființarea institutului. Mai târziu Senatul da lege cu acelaşi scop. Legea se află acum în Camera Deputaţilor, la comisia pentru cultură condusă de Iulian Bulai.

Iulian Bulai, preşedinte Comisia pentru Cultura din Camera Deputaţilor: „În lunile de primăvară. Am avut constant situația în care am pus pe ordinea de zi de fiecare dată proiectul ăsta și am observat un fenomen…Când îl puneam, nu mai veneau colegii la comisie pentru a avea cvorum. Concluzia pe care eu o trag în urma fenomenului și cele întâmplate la nivelul comisiei pe care o urmăresc și o conduc este că, de fapt, nu se vrea deloc desființarea acestei instituții”.



Comisia are 16 membri. Un proiect este aprobat dacă strânge măcar 9 voturi.

Diana Tusa este deputat PSD.

”Tocmai am văzut că a plecat o colegă, deci suntem 8 din 9 membri minim, deci nu putem vota pe această propunere. Există și din nou, ca să subliniez, este a zecea oară când o punem pe ordinea de zi în cursul acestui an”.

Am găsit-o pe Diana Tusa două etaje mai jos la o altă comisie.

Diana Tusa, Deputat: ”Dar nu despre asta vreau să vorbesc, despre ceea ce s-a întâmplat sus cu institutul. Nu știu ce s-a întâmplat şi nu am mai rămas. Păi tocmai asta este ideea că ați plecat și actualul președintele comisiei spune că de asta ați plecat, ca să nu se voteze desființarea.Am plecat altfel. Dacă nu vroiam să votez, nu mai veneam deloc. Am plecat pentru că în același timp, sunt două comisii”.

Emilian Cutean este membru PSD.

Cutean a condus secretariatul de stat acum câţiva ani. Acum, a fost înştiinţat de aceleaşi Secetariatul de stat că nu îndeplineşte condiţiile pentru a deţine statul de luptător cu rol determinat în revoluţie. Aceeaşi veste au primit-o mai mulţi colegi din colegiul care conducerea institutului pentru studierea revoluţie.

Atena Piceava, jurist SSPR: ”Instutul pentru studierea revoluţiei care a făcut o adresă către secretariatul guvernului că vrea să ne absoarbă pe colegiu noi avem 4 persoane pe care am cosntat în comisie că nu indepliensc condițiile. Vă imaginaţi ce conflict de interese fantastic există. Au tot interesul să absoarbă această instituţie ca să nu mai meargă nimeni la procese şi să pună batista pe ţambal totul e ok”.

După filmările ”România, te iubesc”lucrurile au început să se mişte



Coincidență sau nu, după filmările pentru acest material, lucrurile au început să se mişte. Acum câteva zile, proiectul pentru desfiinţarea Institutului revoluţiei a intrat a 11 oră în şedinţa comisie de cultură din camera deputaţilor.

A fost cvorum şi a fost a probat. Până să ajungă în plen la vot, mai are nevoie și de aprobarea comsiei pentru revoluţionari care nu s-a mai întrunit le începutul verii. Vor urma alte tergiversări. Iar Institutul pentru revoluţie a pornit site-ul, cu o altă adresă şi a postat prima emisiune.

În această țară, de 34 de ani se dă o bătălie de-a dreptul revoltătoare pe banii statului şi pe suferinţa şi sacrificiul celor care au ieşit în decembrie 89 în stradă. Autorii sunt indivizi care au tot interesul să-şi apere scaunele şi beneficiile. După atâţia ani încă nu ne este clar cine a tras în oameni şi asta pentru că vinovaţii au stat la putere sau în spatele ei şi au făcut tot posibilul să nu se afle adevărul şi nimeni să nu fie pedepsit.

Ba, au acordat şi statut de revoluţionar şi bani unora care au văzut revoluţia la televizor. O realitate care arată inficiența instituţiilor statului şi creşte mâhnirea celor care au ieşit în stradă pentru libertate.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 19-11-2023 19:01