Nepăsarea sau chiar reaua-voință au permis controlul politic, fără că economia sau societatea să beneficieze de dezvoltarea așteptată. A venit momentul analizelor, dar şi al responsabilităţii guvernelor.

Documentele Hidroelectrica ridică și o altă problemă: legitimitatea și integritatea Consiliului de Supraveghere care decide. Sunt semnalate vulnerabilități de independență, de eligibilitate și chiar o clauză contractuală de suspendare în caz de urmărire penală. Preşedintele Consiliului de Supraveghere este trimis în judecata într-un proces de luare de mită.

Domnul Avram este președinte, Consiliul de supraveghere la Electrica, principala companie de energie a României. Silviu Avram este președintele Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, dumnealui a fost ultima semnătură în procesul de selecție ratat.

Silviu Răzvan Avram este fiul lui Dan Silviu Avram, nașul preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu. De altfel, conducerea celui mai important producător de energie din România este înţesată de „specialişti" de la Caransebeş, locul de baştină al şefului PSD.

Corespondent PROTV: „Am solicitat în repetate rânduri atât domnului ministru, cât și consilierilor acestuia un interviu filmat pe subiectul pierderii banilor din PNRR pe guvernanță corporativă. Cine răspunde și care sunt criteriile de integritate de la Ministerul Energiei?”

(...)

„La sfârșitul anului, ministrul Energiei a fost întrebat ce face cu contractul de mandat al șefului administratorilor de la Hidroelectrica, în condițiile în care este trimis în judecată. A spus că nu a fost notificat oficial, probabil așteaptă sentința definitivă peste câțiva ani.”

În același timp, a existat o tentativă de modificare a contractelor de mandat, ca suspendarea preşedintelui Consiliului de Supraveghere să intervină doar la condamnarea penală.

La ieşirea din Ministerul Energiei l-am surprins pe secretarul de stat Cristian Bușoi.

Corespondent PROTV: O întrebare, cum se respectă criteriile de integritate la Hidroelectrica, în condițiile în care președintele Consiliului de Supraveghere este trimis în judecată pentru luare de mită și în contractul de mandat? Spune clar că dacă este urmărit penal u ar trebui să mai aibă această funcție.

Cristian Bușoi, secretar de stat: „N-am un răspuns la această întrebare”.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „E un subiect pe care o să-l discut cu AMEPIP , care are rolul să verifice ce se întâmplă cu consiliul de administrație și dacă membrii consiliului de administrație intră într-o formă de incompatibilitate cu poziția, fie din motive de urmărire penală sau din alte motive, că s-a angajat și în altă parte, sau că sunt eu, un e un subiect pe care o să îl o să-l uităm”.

Bogdan Badea, exmatriculat și premiat

După anularea procesului de selecţie pentru care pierdem bani din PNRR, la conducerea Hidroelectrica a fost pus Bogdan Badea. Un vechi traseist politic la PNL și ALDE, acesta a fost secretar de stat la Energie, propulsat CEO în 2019 într-un proces de selecție controversat.

Cristinel Popescu: „Păi este fostul secretar de stat de la energie care a fost adus, a fost provizoriu până la selecție, până în 2019. Dar este omul care a fost adus prin Chițoiu în momentul în care s-a intrat în insolvență și care tot pe această filieră, a rămas mai departe în procesul de selecție din 2019. Domnul la post manager general, deci președinte directorat. Pentru că este provizoriu. Exact din punctul meu de vedere, are și niște probleme legate de CV ul domniei sale.”

În 2019, Badea a primit punctaj maxim pentru doctorat, deşi fusese...exmatriculat din 2017 de la studii.

Astăzi, Bogdan Badea refuză interviul filmat. La ultimul proces de selecţie blocat de Consiliul de Supraveghere condus de fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu, Badea a picat de la prima etapă, dar s-a calificat să conducă provizoriu Hidroelectrica.

Oana Petrescu, AMEPIP: „E parte din controlul pe care îl facem. Există un control. Avem niște rezultate. Nu sunt finale încă”.

Reporter: Când vor fi publice?

Oana Petrescu, AMEPIP: „Nu știu dacă se finalizează controlul până la sfârșitul lunii, dar pentru controalele care se vor finaliza până la sfârșitul lunii februarie, acestea vor fi publicate pe site.”

Corespondent PROTV: „AMEPIP promite să identifice persoanele responsabile, dar unde era Agenția atunci când jaloanele PNRR pe guvernanță erau eșuate?”

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: „De guvernanță corporativă niciun ban nu trebuia pierdut pe jalon, niciun ban, și eu am aici și informările mele și ca o dare de seamă pe... Care am înaintat-o și premierului la vremea respectivă, domnului Bolojan, deci tot calendarul era făcut pentru a îndeplini aceste termene și o spun cu toată seriozitatea și cu proprietatea acestor termeni”.

Zilele acestea, la Hidroelectrica se demarează un nou proces de selecţie pentru conducere.

Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență în decembrie 2025. Este o altă întreprindere controlată de ministerul Energiei care s-a aflat sub lupa Comisiei pentru banii din PNRR. Constantin Deca, cu experiență în gestionarea sistemelor energetice, a fost numit de curând membru în Consiliului de Administraţie.

Constantin Deca, membru CA Electrocentrale Craiova: „La Comisia Europeană s-au luat în considerare că unele din numiri nu au fost legale și atunci pentru încadrarea în jalonul PNRR, ministerul a organizat o selecție pentru două posturi la Consiliul de Administrație la Electrocentrale Craiova. În ce priveşte procesele de selecție anterioare ultimei selecții, dar ținând cont de faptul că sunt anumite persoane care au un trecut politic și cerând și ținând cont de faptul că ar fi trebuit să fie cerute anumite condiții pentru a participa la aceste selecții și pentru a conduce acest soi de întreprindere cu puternice implicații în economia națională, respectiv în energie, consider că nu au fost îndeplinite.”

Cea care a condus Consiliul de Administraţie la Electrocentrale a fost Gabriela-Andreea Nica, o apropiată a primăriţei din Craiova. O profesoară ajunsă secretar de stat la ministerul Muncii.

Constantin Deca, membru CA Electrocentrale Craiova: „O doamnă, de altfel, respectabilă, dar părerea mea e că trebuia să fie într-un consiliu de școală de liceu, nu la o unitate energetică. Și rezultatele care au apărut în urma conducerii acestei unități au făcut să fie pierderi de 200 de milioane în 2024 și acum se preconizează 980 de milioane în 2025.”

Gabriela-Andreea Nica refuză să comenteze mandatul de la Electrocentrale Craiova.

Și pentru cea care a fost propulsata ca director executiv, Lorena Voican, pare că uniforma de partid a fost mai importantă pentru a beneficia de protecţie politică.

Corespondent PROTV: „Administrator special a fost numită Lorena Voican, aceeași directoare care a condus și înainte. Ni s-a refuzat accesul astăzi pe incintă, invocându-se motive de securitate. E adevărat că problemele sunt foarte dese. Incidentele există, pocnesc cu regularitate, conducte sau cazane.”

Ratarea unor investiţii majore cu alţi bani din PNRR pentru o nouă centrală face ca oraşul să fie într-o situaţie complicată.

Corespondent PROTV: „Doamna primar Lia Olguța Vasilescu a declinat invitația noastră pentru un interviu filmat legat de situația termiei. Doamna primar Lia Olguța Vasilescu a declinat solicitarea noastră pentru un interviu filmat despre situația termiei de la Craiova, dar și implicarea politicului în conducerea societății Electrocentrale Craiova, dumneaei arată cu degetul spre alte instituții ale statului român”.

Jalonul 121 privind guvernanţa corporativă la Ministerul Energiei riscă să fie ratat şi bună parte din bani pierduţi.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei: „Și-a lăsat toate procedurile cu probleme identificate de Comisia Europeană cu un grafic clar prin care la data finală a evaluării, undeva în toamnă, noiembrie, să fie toți oamenii numiți pe mandate pline. De aceea am și declarat public că pe acest jalon nu ar trebui să piardă niciun leu. Și, din păcate, cred că va pierde pentru că au existat întârzieri pe care nu mi le explic, la multiple companii în care, de exemplu, Adunarea Generală a acționarilor convocată pentru declanșarea multor proceduri, adoptarea unor indicatori de performanță și așa mai departe, vitale pentru noile numiri și pentru definirea jalonului la care Ministerul Energiei nu s-a prezentat.”

Sunt mai multe cazuri de la Oil Terminal, la Complexul Energetic Oltenia, Electrocentrale Craiova.

Reporter: Ce se întâmplă cu banii de guvernanță corporativă de la Ministerul Energiei, dacă știți cumva lotul 121?

Cristian Bușoi, secretar de stat ministerul Energiei: „Care în mare parte a fost realizat”.

Reporter: Șapte companii au rămas cu...?

Cristian Bușoi: „Nu, trei. Hidroelectrica, pe partea de management de executiv, Complexul Energetic Oltenia și mai era o situație la Oil Terminal și unul dintre cei care trebuiau, dar și în consiliul de administrație, probleme care pot fi rezolvate în perioada imediat următoare și dacă Comisia acceptă.”

Vicii de procedură la Transelectrica

Banii din PNRR s-ar putea duce în investiții vitale pentru modernizarea României, pentru creșterea calității vieții românilor.

Deşi nu s-a aflat sub monitorizarea Comisiei Europene, Transelectrica este o altă companie cu probleme în procesul de selecţie. Acţionar majoritar este statul roman prin Secretariatul General al Guvernului. Procesul de selecţie de la Transelectrica a fost contestat şi suspendat în prima instanţă pentru vicii de procedura.

Radu Oprea, Secretariatul de stat al Guvernului: „Există și o motivare de la judecători în primă instanță, într-adevăr, care spun că nu s-au respectat pașii. Știu noi informații, ba da că Transelectrica de la noi, perioada reală, nu am informația asta că ar fi contestat și ar fi câștigat cineva interesant. E informația, mulțumesc frumos, să verific, da vă dau, știți cum la mine la mine lucrurile sunt simple ceva, nu știam, n-am știut, nu aveam cum să acționeze, dar acum dacă știu va trebui să verific.”

Un angajat al companiei accepta să ne vorbească despre modul în care a fost impusă conducerea.

Angajat Transelectrica: „Undeva prin 2016, 2017, cam jumate erau politicieni, jumate erau profesioniști. Începând cu 2018, s-a trecut foarte rapid spre sută la sută politicieni. Astfel, astăzi, dacă vă uitați în special în primele două organisme de conducere, respectiv Consiliul de Supraveghere și directorat, sunt sută la sută politicieni fără cunoștințe elementare în domeniul energiei electrice.”

Acolo sunt multe semne de întrebare despre cum a ajuns în directorat fostul secretar general adjunct al guvernului, cel care a fost şi vicepreşedinte AMEPIP, dar şi fost primar la Amara şi preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa din partea PSD, Victor Moraru.

Angajat Transelectrica: „În 2023 a avut loc ultima selecție pentru Consiliul de Supraveghere. Această selecție a fost coordonată de o Comisie condusă de un domn pe nume Moraru de la SGG. Exact dânsul a condus personal procesul de selecție a Consiliului de Supraveghere. A stabilit componența Consiliului de Supraveghere, după care dânsul a ajuns vicepreședinte, neputând să rămână la AMEPIP, deoarece Bruxelles-ul a început să trimită clar semnale că nu poate funcționa așa o societate. A părăsit poziția de vicepreședinte AMEPIP. Și a fost ales în directorat exact de același Consiliu de supraveghere, pe care el l-a numit cu un an înainte.”

Reporter: Întrebarea o știți, foarte simplu, dacă a existat o incompatibilitate între perioada când ați demarat procesul de selecție al Consiliul de Supraveghere al Transelectrica și... Ați numit Consiliul de supraveghere ați numit, ați contribuit la numirea acestuia?

Victor Moraru, membru directorat Transelectrica: „Am înțeles bine, așteptați acum frumos”.

Domnul Moraru este unul din membrii Consiliului Director de la Transelectrica. Înainte de a ajunge aici a fost politician, a ocupat mai multe funcții. Astăzi, afilierea lui politică nu există, cel puțin pe hârtie. Dar dumnealui a fost și cel care a numit Consiliul de supraveghere. Cei care numesc Consiliul director, adică a numit pe cei care l-au numit pe dumnealui în funcție.

Oana Petrescu, AMEPIP: „În speță, aceasta nu a ajuns la mine. Sunt sigură că e parte din control. O să vă spunem ce rezultă. Deci există un control la Transelectrica, astăzi în curs. Sunt semne de întrebare, mai ales că este o întreprindere foarte relevantă”.

Radu Oprea, Secretariatul de Stat al Guvernului: „Astăzi, Transelectrica are o conducere selectată pe guvernanță corporativă, iar eu mă uit întotdeauna și la rezultate. Mă uit, spre exemplu, că avem campionul național pe bursă, Transgaz a avut cea mai mare creștere, 178 %. Astea sunt cvasi monopol, dumneavoastră știți foarte bine, sunt niște investiții istorice, sunt niște... ne uităm și spunem, nu înseamnă... Este rețeaua dacă managementul este monopol, dacă managementul unui bun nu ai garantat rezultatul, faptul că au rezultate foarte mari înseamnă că este un management performant.”

Un alt semn de întrebare se ridică şi asupra altui fost politician ajuns în directoratul Transelectrica. Cosmin Nicula a început de tânăr să urce treptele profesionale cu ajutorul partidului din care făcea parte, PSD. A fost vicepreședintele Curţii de Conturi, împins politic şi a condus direcţia care ar fi trebuit să auditeze…Transelectrica.

Vasile Cosmin Nicula, membru Directorat Transelectrica: „Discutăm luni în ședința de directorat, aici având conducere dualistă. E vorba despre incompatibilități sau eventuale incompatibilități asupra căruia s-a mai spus s-au mai ridicat semne de întrebare public”.

Reporter: Trecerea dumneavoastră de la Curtea de Conturi unde verificați Transelectrica în consiliul director de la conducere...

Vasile Cosmin Nicula: „Nu este nicio incompatibilitate din acest punct de vedere, pentru că Transelectrica, ca și alte companii sau instituții ale statului român. 18.321 de cetățeni trebuie să verific. Verificarea Curții de Conturi. Verificarea la Curtea de Conturi se face prin auditori, plenul Curții de Conturi din care eu am făcut parte. Intervine și n-are voie și dreptul legal să intervină pe rapoarte”.

Angajat Transelectrica: „În urmă cu un an, au fost aprobați inclusiv indicatorii aceștia de performanță ai celor care asigură conducerea companiei. O companie cu activitate eminamente de monopol, care, prin reglementările emise de ANR are clar stabiliți niște indicatori de performanță, precum siguranța în funcționare, timpii de întrerupere neplanificată la transformatoare, la linii medii de revenire după avarii. Niciunul din acești indicatori nu se află în indicatorii de performanță ai acestor domni. În contractele lor, indicatorul de bază este capacitatea de menținere a clienților. Cum să pui așa ceva? Capacitatea de menținere a clienților la o companie care are monopol.”

Corespondent PROTV: Aceasta este guvernanța corporativă sau șmecherie cu acte atunci când regulile sunt elastice. Normal că cei de la Bruxelles își pun întrebări vizavi de seriozitatea autorităților de la București.

Interimatele, boală grea a sistemului

Avem un nou jalon de îndeplinit care vizează AMEPIP - reducerea interimatelor în întreprinderile de stat, o boală grea a sistemului. Alte sute de milioane de euro pot fi salvate sau pierdute.

Dragoș Pislaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene: „Trei-patru ani de zile în care nu s-a făcut nimic în domeniul ăsta, deci nu a fost nici un fel de preocupare. Ba mai mult, o să vedem, dacă punem să unim punctele, faptul că sunt interimate de ani de zile la companiile de stat ca AMEPIP-ul n-a făcut nimic, că nu s-a numit conducerea, adică toate lucrurile astea poate să fie considerate doar nepăsare sau poți să fie dacă unești punctele bine și vezi imaginea drept. O voință clară de a ține lucrurile așa cum sunt și de a profita încă de această situație de control politic”.

Avem obligaţia să reducem interimatele la întreprinderile de stat cu 50%, pe cele controlate de guvern şi 10% companiile publice locale.

Dragoș Pislaru: „Și problema este că în discuție cu Comisia, este inacceptabil ca tu să ai interimate de ani de zile și să fie o situație din asta în care tu nu dai drumul la concurs și nu dai drumul la selecție și... Se fac concursuri până este al nostru.

Bun acum în perioada asta e mai greu, adică pot accepta argumentul dumneavoastră că dacă nu este al nostru anulez selecția asta, sugerat mai devreme. Nu am sugerat un caz concret, Hidroelectrica, nu ne ascundem. Deci pot accepta asta, dar ideea că este cine trebuie asta este mai greu în perioada asta, că toată lumea e cu ochii pe selecțiile astea. Aici e un pic mai bine ca înainte. Hai să plecăm de la ideea asta că e mai greu să faci porcării în perioada asta.”

Radu Oprea, Secretariatul de Stat al Guvernului: „Acuma am venit cu o ordonanță de urgență care a fost aprobată de către guvern, în care este un ultim termen până la 31 martie în care trebuiesc încheiate toate procedurile de selecție, pentru că avem niște jaloane în care avem niște indicatori de performanță, trebuie să avem la companiile mari peste 50 % din poziții închise, nu din numărul de companie, ci din numărul de membri AGA, numărul de directori. Și avem acest termen limită”

Dragoș Pislaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene: „Ca să facem reforma asta, să se întâmple cu scrâșnete din dinți, menținem eforturi mari de a ține politic niște oameni care se vor jelui, dar până la urmă e în interesul țării, al românilor să facem aceste reforme, adică nu e o chestie opțională, trebuie făcut”.

Într-un an și jumătate, România a alergat după termene, a improvizat, a anulat selecții, a numit conduceri pe ultima sută de metri. PNRR nu e despre discursuri. E despre execuție. Cine a greșit ar trebui să răspundă. AMEPIP anunță controale la 847 de entități de stat responsabile. Sunt bani care pot schimba în bine multe zone ale societății, dar și reforme care trebuie să rămână peste ani.

Radu Oprea, Secretariatul de Stat al Guvernului: „Dacă se vor pierde banii, aceștia din PNRR sunt niște sute de milioane care ar putea să fie transformate în școli în spitale. Cine va răspunde, ministerul, o amendă dată unui funcționar? AMEPIPUL este responsabil pentru că tot timpul vorbim, astăzi lucrul acesta trebuie să spun, am echipă, în primul rând, constatând unde este culpa și trebuie să și acționeze. Trebuie să vină cu amendă, cu avertisment, cu consecințe”.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Nu știu să vă dau răspunsul la această întrebare, pentru că din ce am văzut dinainte să vin aici nu am auzit ca vreodată cineva să răspundă pentru banii pe care i-am pierdut din PNRR”.