Afacerile românești cu damf rusesc cresc în portul Constanța. Războiul de la graniță a declanșat un conflict economic intern

„Afaceri românești cu damf rusesc”, partea I. Odată cu sângerosul război de la graniță, o nouă cortină de fier între Est și Vest s-a instalat. Dar și un război economic și hibrid în interiorul țării.

Slăbiciunea autorităților duce la slăbirea capacităților României de a se apăra împotriva influențelor venite din partea agresorilor. Astăzi vorbim despre afacerile românești cu damf rusesc din portul Constanța.

Cerealele sunt principalele materii prime tranzitate prin Constanța, atât din Ucraina, dar și din producția națională. Danele au fost împânzite de silozuri.

În primii doi ani ai invaziei Rusiei în Ucraina au dus la o explozie a comerțului în portul Constanța. Porturile ucrainene închise au pus presiune pe traficul de la noi. Autoritățile au realizat că este o infrastructură critică și că principala poartă comercială a României este și o zonă strategică pentru toată Europa.

Cererea pentru bitum și proiectele de terminale specializate

După cereale a început să se caute bitumul, materia primă pentru asfalt. Cererea mare pentru infrastructura românească, dar și perspectiva reconstrucției Ucrainei au dus la schițarea mai multor proiecte de terminale specializate pentru bitum. Mulți ochi lacomi, multe guri flămânde, oameni de afaceri controversați, unii chiar asociați ai regimului de la Kremlin.

Mircea Burlacu: „Toată lumea vrea bitum până acum, toată lumea voia cereale.”

Mircea Burlacu a făcut parte din Consiliul de Administrație al Portului și este liderul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare.

Mircea Burlacu: „Interesul ăsta pentru bitum? A apărut. Cam de vreun an de zile. Când se aștepta? Ca să se întâmple pacea pe care ne-o dorim cu toții în Ucraina. Și vreți să vă spun că principala marfă de reconstrucție a lucrat niște bitum? E normal să-ți dorești să manipulezi. Bitumul, că prin manipulare și dezvoltarea unor astfel de terminale specializate, poți influența prețul.”

Sorin Ciutureanu: „Oil Terminal este un obiectiv strategic al statului român. În mod clar, trebuie tratat ca atare.”

Sorin Ciutureanu este directorul general la Oil Terminal – una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român.

Sorin Ciutureanu: „Dacă vorbim măcar de ultimii 3 ani, unde avem conjunctura aceasta de venituri care nu le-a avut niciodată terminalul. Și dacă în 2022 aveam venituri de aproximativ 300 de milioane de lei, în 2022-2023 am avut 350.002.024, a încheiat pe 470 de milioane atunci și proiecția, pot să spun, de 25% mai scăzută, proiecția pe 2025, dar revin aceste venituri în creștere și tendința partenerilor de a aduce produsele în portul Constanța. Oil Terminal a devenit un hub pentru produsele petroliere tranzitate în această perioadă. Asta ne-a adus și la o strategie de investiții în concordanță cu ceea ce se întâmplă – mai acoperi cu drona de la Oil.”

Justificarea construirii unui terminal de bitum

Ideea construirii unui terminal de bitum pare justificată de cerere, dar și de capacitățile de stocare și transport de aici.

Sorin Ciutureanu: „Vă spun, în capătul mall-ului, acestea sunt danele noastre. Aceasta este dana 69, care va fi folosită pentru descărcarea navelor care vin cu bitum când va fi gata noul terminal. Aceasta este dana 69, dar aici vor acosta la dana specializată pentru bitum, sau ea deservește, la ora asta, și alte produse. Și în continuare, când nu vor fi nave la bitum, vom descărca la fel ca și acum produse, în general, petroliere.”

Bitumul este un produs petrolier care are anumite caracteristici la manipulare – temperatură controlată, utilaje specializate.

Sorin Ciutureanu: „Aici intrăm în perimetrul în care va fi construit terminalul de viitor. Avem aici, la rampa CEF, de unde vor veni trenurile, se va încărca pe calea ferată vin, deci o să vină la dna 69, se descarcă. Descarcă terminat, parcă în rezervorul care va fi construit. Și după care, una din aceste linii, cea din capăt, va avea niște brațe din acestea de atenție, că aveți o treabă, niște brațe de încărcare specializate pe acest produs, pentru că vorbim de un produs care se vehiculează la 170°C și atunci sunt niște instalații speciale, dar va fi specializat un produs sensibil. E un produs cu niște reguli specifice de securitate la transvazare, la venit, la manipulare. Nevoia de bitum pe piața românească este foarte mare, este foarte mare și în contextul în care pe infrastructură se investește foarte mult. Având această acest colț al terminalului care, noi la ora aceasta, mult mai folosit, pentru că el a fost folosit la... a fost folosit pentru... era un depozit de uleiuri. Nemaiavând această activitate și având în vedere poziția strategică, ca să spun așa, dana de descărcare. Perimetrul în care se face rezervorul de bitum, în posibilitatea imediată de încărcare fără kilometri de conducte și așa mai departe, de încărcare la trenuri și aici o pergolă auto se va încărca și la auto așa, deci e o poziție foarte bună din punct de vedere tehnic pentru manipularea acestui produs, am și știind și din piață necesitatea de a se face această activitate. Am hotărât să scoatem... o să căutăm un partener, să selectăm un partener printr-o procedură transparentă, a fost o licitație, a fost o procedură de selecție a unui partener.”

Interesele din spatele afacerii cu bitum

Nu s-a făcut o licitație, ci s-a selectat dintr-o listă de 7 doritori un posibil partener.

Sorin Ciutureanu: „În jur de vreo... cred că de vreo 10 ani va avea exclusivitate pentru a opera în acest terminal, având însă și o condiție de operare de un minim de 8.000 de tone rulaj.”

Reporter: „Cine e partenerul?”

Sorin Ciutureanu: „Euronova se numește, este un client vechi de al nostru. Cred că are mai bine de 10 ani de când rulează produse petroliere prin Oil Terminal. Este un client serios… Interesele din spatele afacerii cu bitum se dezvăluie ca o matrioșcă. Am văzut acele documente care le-a prezentat la Comisie. Sediul firmei se află în Elveția, iar acționarii sunt cetățeni elvețieni și un sârb. Eu știu de elvețieni, nu știu, nu ai ajuns încă acolo. Nu a existat o suspiciune. Cine sunt băieții ăștia elvețieni, să nu fie cumva doar niște avocați și în spate să fie și alții. Noi nu avem informații despre băieți că fiți pe chestiuni de genul ăsta, bănuiesc că, fiind de interes național și strategic, Oil Terminal primește informații. Dacă sunt sensibile, nu avem nici o... nu avem nicio informație. Nicio suspiciune vizavi.”

Colaborarea cu autoritățile și suspiciunile legate de asociați

Reporter: „De ce spuneți dumneavoastră că, de-a lungul anilor, au apărut asociați?”

Sorin Ciutureanu: „Vă dați seama că noi lucrăm cu autoritățile statului și aici vorbim de Vamă, de ANAF, de secrete... nu serviciile secrete, noi nu primim informări, dacă cumva vine vreun rus, de exemplu, să construiască un terminal în Oil Terminal, nu niște asociați sârbi care au fost acuzați de spionaj de statul român. Noi suntem o societate comercială care, vă repet, colaborăm cu autoritățile statului. Dubioase din care, elevii virgine britanice care au în spate ruși... repet, suntem o societate comercială în agenție de investigații. Dar totuși, așa cum am spus, este un obiectiv strategic al statului.”

Adrian Dorogan este analist de informații, specializat pe sancțiunile împotriva Rusiei.

Adrian Dorogan: „Da, Euronova Energies este o companie elvețiană deținută în prezent de Ștefan Iovanovici și 2 cetățeni elvețieni. Sunt administratorii, iar o tarla Gozner și Ștefan Iovanovici sunt administratori. Firma a fost fondată în 2013 la Geneva și are ca domenii de activitate transportul, depozitarea, comercializarea de petrol și produse rafinate din petrol. O companie care tranzacționează cantități importante. În special în Balcani, pentru că vedem că operează transport pe Dunăre, capacități la Adriatica. Novi Sad a câștigat licitații pentru cote de petrol de la compania rusă de stat.”

Dar partenerii lui Ștefan Iovanovici arată zona de unde este compania cu care s-a asociat Oil Terminal.

Adrian Dorogan: „Ștefan Iovanovici a avut și are legături în continuare cu Duško Perović în Vendôme Energie, exact cum am spus în Insulele Virgine Britanice. Un paradis fiscal. Dar Duško Perović este pe lista de sancțiuni. Este pe lista de acțiuni, apare în Panama Papers. Este un personaj care face multe afaceri în zona rusă. Da, este un cunoscut al acestor operațiuni. De altfel, Duško Perović are legături cu Alexandra Andreevici și aici ajungem într-o zonă cunoscută României, Alexandr Andreevici fiind acuzat de spionaj în scandalul Moldomin, Moldova, 9 spionaj în favoarea Rusiei. Punctez acest lucru, împreună cu Duško Perović, au o companie Elena Sort Fain Șelin Corporation, tot în Insulele Virgine, deci ei sunt clar într-o zonă foarte controlată de serviciile secrete ruse. Da, sunt conectați direct la serviciile secrete ruse.”

Povestea Moldomin și spionajul din România

La "România, te iubesc", v-am prezentat în urmă cu mulți ani o poveste cu spioni, escroci internaționali, masoni corupți și politicieni necinstiți. Privatizarea Moldomin Moldova Nouă, întreprinderea care avea în proprietate 30% din rezerva de cupru a României.

Acolo, doi cetățeni sârbi au mituit judecători și funcționari pentru a prelua afacerea, iar documentația a ajuns în mâinile unor spioni ruși.

Firma cu care s-a încheiat tranzacția, Mineco AG din Zug, Elveția, este o obscură interfață pentru oameni de afaceri total netransparenți.

Andreas Frank, consultant financiar: „Nu știm cine este proprietarul sau cine este în spatele acestei firme și nu avem nicio declarație financiară. Unul dintre sârbii care reprezentau compania elvețiană Mineco AG cu subsidiare la Moscova a fost dat în urmărire și căutat pentru corupție în România. Îl găsim asociat cu Stephan Iovanovici, administratorul companiei pe care Oil Terminal a ales-o ca partener în proiectul cu bitum.”

Sorin Ciutureanu: „Stephan Iovanovici. Nu spune nimic, adică nu. Găsiți companie Euronova Energies, contul de manager. Mai des în Serbia în sistem Stefan IOVANOVICI, alături de traduc Jill Ușor, dar și Rafael Gossner. Probabil că este de la dânșii, nu știu că nu eu nici măcar n-am participat, n-am fost membru în comisie, apoi verificat de Fani Iovanovici, partener cu Duș cu. O Perovici în exportatori din Republica Srpska ă Alexandru Andrei Jovici, conectat cu activități de spionaj în România, la privatizarea Moldomin, cumpărată de compania aceeași elvețieni Mineco. În același timp au fost niște ruși arestați pe aeroportul din Otopeni în legătură cu Mineco. Și vă mai dau cu părerea, dar nu am informații de genul acesta. Dumneavoastră, este jurnalist pe aici, e marea frică să nu cumva așa să fie un terminal de bitum așa care are exclusivitate contractuală pe următorii 10-15 ani. Cu destinație. A banilor necunoscuți. Afacerea se pare că a fost perfectată prin Hamza Karimov, fostul director general al Socar România, de unde a plecat după semnarea tranzacției pentru terminalul de bitum. De altfel, acesta a fondat, prin intermediari, Euronova Energies Romania, în 2018, ca un pui al firmei elvețiene cu damf rusesc. O companie cu același nume, fondată în 2012 de cetățeanul sârb Stephane Jovanovic, a fost radiată în 2017. Astăzi, azerul Karimov reprezintă Euronova Romania, iar Oil Terminal, compania strategică a statului român, se pregătește să permită construcția unui depozit de bitum, într-o afacere care pare mai degrabă ex-sovietică decât europeană.”

