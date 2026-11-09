O evaluare internă separată, realizată de Ministerul de Externe francez și, de asemenea, consultată de Reuters, a stabilit că diverse conturi de pe rețelele sociale, cu legături cu Israelul și cu mișcarea americană MAGA, au promovat, de asemenea, „narațiuni ostile” în timpul protestelor, legându-le de islamismul radical și de migrație, notează Agerpres.

Analizate împreună, evaluările oferă o perspectivă asupra modului în care actori externi încearcă să folosească tulburările interne din Franța pentru propriile scopuri politice, potrivit unei analize realizate de specialiști în dezinformare.

Analiza UE a stabilit că o rețea rusă sub acoperire, cunoscută sub numele de Operațiunea „Overload”, a răspândit înregistrări video care pretindeau că provin de la instituții media occidentale, pentru a viza publicul francez, afirmând uneori în mod fals că migranții i-au violat pe protestatari sau că atacuri teroriste sunt iminente.

Ministerul de Externe rus nu a răspuns unei solicitări a Reuters de a comenta informațiile. În luna august, purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova a respins acuzațiile agenției franceze de supraveghere în domeniu, potrivit cărora Rusia răspândește dezinformare privind alegerile din Franța din 2027, afirmând că „nu va fi ultimul amestec pe care autoritățile îl vor folosi pentru a manipula opinia publică”.

Protestele au izbucnit în orașe din întreaga Franță luna trecută, pe măsură ce manifestațiile împotriva costului vieții și a degradării serviciilor publice au scăpat de sub control și s-au transformat în unele dintre cele mai grave violențe cu care țara s-a confruntat în ultimele decenii.

Analiza UE, care acoperă perioada 7-21 octombrie, a stabilit că Rusia a încercat „să prezinte conducerea franceză drept slabă și tot mai autoritară”.

„Astfel de evenimente oferă oportunități de a submina guverne naționale, de a alimenta frica și divizarea și de a forma percepții publice înainte de alegeri”, se menționează în documentul UE cu circulație restricționată, pregătit de experți în dezinformare ai serviciului diplomatic al UE.

Acesta nu a descoperit dovezi că Rusia sau alți actori au instigat la proteste sau au fost implicați în escaladarea acestora, descriindu-le activitatea drept „o exploatare oportunistă a tensiunilor”.

Postări ale unor conturi rusești, israeliene și asociate cu MAGA au avut milioane de vizualizări

Evaluarea Ministerului de Externe francez a stabilit că primele zece cele mai vizualizate postări despre proteste de pe platforma X, provenite din „sfere proruse”, au avut 2,8 milioane de vizualizări între 16 și 18 octombrie.

Însă aceste cifre au fost cu mult depășite de numărul de vizualizări înregistrate pe X de postările despre proteste ale unor conturi legate de mișcarea MAGA și de oficiali și influenceri israelieni.

Cele mai urmărite zece postări de pe X privind protestele din Franța, publicate de oficiali, instituții media sau influenceri cu legături cu MAGA, au avut peste 49 de milioane de vizualizări între 16 și 18 octombrie, potrivit raportului ministerului francez.

Cele mai urmărite zece postări de pe X ale unor oficiali israelieni, conturi guvernamentale, instituții media și influenceri au avut peste 35 de milioane de vizualizări în aceeași perioadă, potrivit raportului francez.

Campaniile fac parte dintr-o „competiție a narațiunilor”, susțin experții

Elina Treyger, specialistă în științe politice la think tank-ul RAND Corporation, a declarat că astfel de campanii fac parte dintr-o „competiție a narațiunilor”, care progresează lent și care, în timp, poate influența modul în care democrațiile occidentale sunt percepute în Europa și dincolo de aceasta.

Treyger a spus că acestea alimentează reacțiile antiimigrație, care îi împing pe votanții europeni spre extremele politice.

Reuters precizează că nu a reușit să verifice independent afirmațiile făcute în evaluările UE sau în cea franceză.

Solicitați să comenteze, oficialii francezi au făcut trimitere la declarațiile președintelui Emmanuel Macron din 21 octombrie, potrivit cărora nu a existat nicio urmă vizibilă a ingerinței străine în spatele protestelor, dar a existat „manipulare străină a informației”.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și Ministerul de Externe israelian nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.

„Operațiunea Overload”, un efort aliniat cu Rusia pentru a discredita Occidentul

Raportul UE menționează că „Operațiunea Overload”, activă din septembrie 2023, a vizat „figuri publice, instituții și mass-media” din Occident „pentru a discredita aceste entități și sprijinul lor pentru Ucraina, promovând în același timp conținut aliniat cu interesele rusești”.

Activitatea sa „a intenționat, de asemenea, să submineze sprijinul european pentru Ucraina, pretinzând că guvernele europene prioritizează Ucraina în detrimentul chestiunilor interne”, se menționează în raport.

Institutul pentru Dialog Strategic, un think tank cu sediul la Londra, a menționat într-un raport de anul trecut că „Operațiunea Overload” este „o operațiune rusească insistentă și de mare volum”. Aceasta se dă drept „surse de încredere pentru a semăna discordie, confuzie și neîncredere”.

„Operațiunea creează și postează videoclipuri care par să fie relatări de știri, folosește inteligența artificială și experți în clonarea vocilor, fabrică titluri de știri din ziare și manipulează imagini”, a mai precizat Institutul, adăugând că „se mută dintr-o țară în alta pentru a exploata crizele și dezbaterile”.

Agenția franceză de supraveghere Viginum a publicat un raport detaliat privind Operațiunea Overload și alte operațiuni similare în 2024, iar oficialii francezi susțin că acestea reapar în timpul protestelor, alegerilor și cu alte ocazii pe care le pot exploata pentru a discredita Franța.