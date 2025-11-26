30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19

Protv 30 de ani
26-11-2025 | 19:58
Anul doi al pandemiei, 2021, a fost anul iluziilor frânte. Am început pe valul de optimism al vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19.

Știrile PRO TV

În timp ce spitalele ardeau sub povara bolii și a neglijenței, coaliția pro-europeană a explodat într-un război politic, aruncând țara în criză guvernamentală.

Am pierdut nume mari din cultură, dar am obținut 29 de miliarde de euro din PNRR, o plasă de salvare administrată, din păcate, prost așa cum ne-a obișnuit clasa politică. 2021 este anul în care am negociat stabilitatea în mijlocul haosului și am plătit un preț uriaș pentru lipsa reformelor.

