30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19
Anul doi al pandemiei, 2021, a fost anul iluziilor frânte. Am început pe valul de optimism al vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19.
În timp ce spitalele ardeau sub povara bolii și a neglijenței, coaliția pro-europeană a explodat într-un război politic, aruncând țara în criză guvernamentală.
Am pierdut nume mari din cultură, dar am obținut 29 de miliarde de euro din PNRR, o plasă de salvare administrată, din păcate, prost așa cum ne-a obișnuit clasa politică. 2021 este anul în care am negociat stabilitatea în mijlocul haosului și am plătit un preț uriaș pentru lipsa reformelor.
Dată publicare:
26-11-2025 19:58