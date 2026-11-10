„Discutăm astăzi despre bilanțul industriei naționale de apărare și aș vrea să spun că primele zece luni ale anului, pentru 99% din companiile românești din industria de apărare, și fac referire la cele de pe Legea 232 (Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare – n.r.), au fost un dezastru, o bătaie de joc la adresa industriei naționale de apărare. Zero comenzi, nicio perspectivă, nimic!”, a spus Pîrcălăbescu, potrivit Agerpres.

El a precizat, în context, că industria de apărare a avut cea mai mare alocare a fondurilor.

„La noi, din păcate, ca bilanț, nu s-a întâmplat nimic, deși am avut cea mai mare alocare a fondurilor pentru industria de apărare. Vorbesc aici de aproximativ 20 și ceva de miliarde de euro, 11 miliarde de euro prin programul SAFE și 2,45% din bugetul național pentru apărare. Din păcate, acel buget pentru apărare este gândit prost. Bugetul pentru apărare nu înseamnă doar Ministerul Apărării și cheltuielile zilnice, înseamnă să alocăm un buget pentru industria de apărare. De ce? Bugetul pentru industria de apărare va genera, la rândul său, plusvaloare în economia românească și va aduce și mai mulți bani pentru Ministerul Apărării”, a explicat directorul general al Romarm.

În opinia sa, dacă se va investi în prezent în industria de apărare, economia românească va putea asigura cinci procente din PIB către apărare.

„Dacă investim în industria de apărare, peste 3, 4, 5, 10 ani vom avea plusvaloare în economia românească, va crește acest buget și vom putea ajunge, conform standardelor NATO, la 5% alocați din PIB către apărare”, a subliniat Pîrcălăbescu.

El a precizat că ecosistemul industriei de apărare este format din 200 de companii, dintre care doar 22 sunt de stat, restul, „180 aproximativ”, fiind private.

„Astăzi, nu toată lumea poate să producă anumite tipuri de explozibili, anumite tipuri de muniție. Îi așteptăm (companiile private – n.r.) să vină lângă Romarm, fiindcă avem toate acreditările și capacitățile necesare. Avem peste 5.000 de hectare de infrastructură. Infrastructura din industria de apărare este foarte greu să o mai găsești. (...) Dacă statul român va funcționa, cu siguranță și companiile private vor funcționa. De ce avem nevoie de aceste joint-venture-uri, de aceste asocieri în participațiune, de aceste proiecte comune? Și ce înseamnă restructurarea Romarm? Înseamnă să nu mai aruncăm banii pe fereastră, banii guvernului, pe care putem să îi dăm ulterior pentru înzestrare pentru acest ecosistem format din companii private și de stat, fiindcă din cele 200 de companii, sunt doar 22 de stat”, a menționat șeful Romarm.