În California, preţul motorinei este de aproape opt dolari pe galon, transmite Agerpres, care citează Bloomberg.

Calul de povară al economiei mondiale, motorina este folosită peste tot, de la generarea energiei şi încălzirea locuinţelor la echipamente pentru ferme şi combustibil. Deşi puţini americani sunt expuşi direct la motorină în cadrul achiziţiilor lor de zi cu zi, aceasta are un aport major la preţul alimentelor, costul transportului şi al construcţiilor, astfel încât impactul preţurilor record va fi perceput de consumatori. În plus, cererea creşte toamna, pentru lucrările agricole şi încălzirea locuinţelor.

Războiul şi tensiunile geopolitice lovesc piaţa motorinei

Turbulenţele geopolitice au afectat sever capacitatea de a produce şi transporta cantităţi suficiente de combustibil. În Rusia, atacurile din ultimele luni ale dronelor ucrainene au dus la interzicerea exportului de motorină. Iar închiderea Strâmtorii Ormuz şi reducerea capacităţii de rafinare din cauza războiului împotriva Iranului au limitat atât producţia, cât şi distribuţia.

Majorarea costurilor reprezintă o problemă pentru Partidul Republican al preşedintelui Donald Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Ele s-ar putea dovedi critice în Maine, unde este cea mai ridicată pondere a gospodăriilor la nivel naţional care foloseşte păcură pentru încălzire, şi în statele agricole, cum ar fi Ohio, Kansas şi Iowa.

Casa Albă caută soluţii pentru scăderea preţurilor

Dar Casa Albă are puţine instrumente pentru reducerea preţurilor pe plan intern, eliberarea suplimentară din rezerva strategică de ţiţei sau interzicerea exporturilor. Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al SUA, a spus că nicio idee nu este exclusă, când a fost întrebat de restricţii la exportul de motorină, dar a indicat că astfel de măsuri au dus în trecut la majorarea preţurilor.

Înainte ca SUA şi Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, preţul mediu la nivel naţional în SUA pentru un galon de motorină era de aproximativ 3,76 dolari, potrivit AAA.

Preţurile au crescut rapid pe măsură ce costul ţiţeiului, principalul ingredient al motorinei, precum şi al benzinei, a urcat vertiginos pe fondul întreruperilor lanţurilor de aprovizionare şi al reducerilor de producţie în Orientul Mijlociu.