El a declarat joi că acestea ar putea crește ușor în această iarnă, după o „ușoară revenire” înregistrată din iulie, deși evoluția tarifelor depinde în mare măsură de prețul petrolului, potrivit Reuters.

Tarifele medii ale companiei au scăzut de la o lună la alta în perioada februarie-iulie, contribuind la scăderea puternică a profitului în ultimul trimestru financiar, în condițiile în care prețurile ridicate ale petrolului au dus la creșterea costurilor.

O'Leary a declarat însă joi că, între timp, tarifele au crescut cu o valoare „foarte mică, de ordinul unei singure cifre procentuale” față de aceeași perioadă a anului trecut.

„În ultima lună, am observat o ușoară revenire”, a declarat O'Leary în cadrul unei conferințe de presă. El a adăugat că este imposibil de spus ce a determinat această creștere sau dacă ea se va menține.

Ușoară revizuire față de estimarea din iulie

Tarifele medii pentru trimestrul actual, din iulie până în septembrie, urmează să scadă cu un procent foarte mic, de ordinul unei singure cifre, față de aceeași perioadă a anului trecut, a declarat O'Leary.

Este o ușoară îmbunătățire față de estimarea făcută în iulie, când acesta anticipa că scăderea tarifelor se apropie mai degrabă de o reducere de ordinul mediu al unei singure cifre decât de una mică.

Pentru sezonul de iarnă, din octombrie până în martie, O'Leary declara în iulie că tarifele urmau să scadă cu un procentaj cuprins între o cifră mică și una medie. El preciza însă că situația s-ar putea schimba, iar tarifele ar putea rămâne stabile sau chiar crește ușor dacă rivalii Ryanair ar reduce capacitatea de zbor ca reacție la costurile ridicate ale petrolului.

Joi, O'Leary a spus că scenariul în care tarifele rămân stabile sau cresc ușor pare acum mai probabil.

„Multe depind de ceea ce se va întâmpla cu prețul petrolului în următoarele cinci-șase luni, dar... sunt relativ optimist că tarifele vor rămâne aproximativ la același nivel, poate chiar vor înregistra o ușoară creștere în a doua jumătate a anului”, a declarat el.

Prețul petrolului a depășit în această săptămână 100 de dolari pe baril, pe fondul intensificării atacurilor în războiul dintre SUA și Israel și Iran.

Tarife semnificativ mai mari dacă petrolul rămâne scump

Ryanair și-a redus la începutul acestei luni numărul de zboruri din programul de iarnă pentru a limita pierderile și expunerea la costurile combustibilului pentru care nu avea contracte de acoperire. Decizia a dus la reducerea estimării privind traficul pentru anul fiscal 2027, de la 216 milioane la 214 milioane de pasageri.

Dacă prețurile petrolului vor rămâne ridicate până anul viitor, tarifele aeriene vor înregistra o „creștere semnificativă”, a declarat O'Leary.

Compania aeriană a renunțat în ultimele săptămâni să își mai acopere necesarul de combustibil pentru avioane, după ce prețul petrolului a crescut din nou. O'Leary a spus însă că estimează că va exista suficient timp pentru a extinde aceste contracte de acoperire până la Crăciun.

Ryanair este una dintre companiile aeriene europene cu cea mai mare protecție împotriva fluctuațiilor prețului combustibilului. Compania și-a acoperit 80% din necesarul de combustibil până în martie 2027, la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril, și 15% din necesarul pentru anul următor, la 85 de dolari pe baril.