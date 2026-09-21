Aproape patru milioane de oameni au fost chemați la urne pentru două alegeri regionale – în Berlin şi în landul Mecklenburg - Pomerania Inferioară. Stânga s-a clasat pe primul loc în capitala germană. Iar partidul anti-imigrație, AFD, a ieșit învingător în landul din nord-estul ţării, cu peste 38% din voturi.

Die Linke, partidul de stânga, a produs una dintre marile surprize ale alegerilor din Germania - a ieșit pe primul loc la scrutinul pentru Parlamentul landului Berlin.

Elif Eralp, candidata partidului de stânga Die Linke: „Dragă Berlin, dragi berlinezi, începând de azi, vom schimba împreună Berlinul și îl vom transforma într-un loc mai bun, cu toții împreună!”

După ce au condus landul Mecklenburg – Pomerania Inferioară mai bine de 30 de ani, social-democrații au pierdut alegerile în favoarea partidului de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania”.

Leif-Erik Holm, candidatul partidului de extrema dreapta AfD: „Avem mandatul de a guverna aici, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară!”

Este a doua victorie în doar două săptămâni a partidului anti-imigrație, după succesul zdrobitor obținut în landul vecin Saxonia-Anhalt. Este puţin probabil să ajungă la guvernare, întrucât celelalte formaţiuni principale exclud orice colaborare cu AFD.

Rezultatele alegerilor regionale șubrezesc și mai mult poziția cancelarului conservator Friedrich Merz.

Friedrich Merz, cancelarul german: „Nu putem ascunde adevărul despre rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Este un dezastru. Partidul CDU a luptat din greu, dar, în cele din urmă, a fost zdrobit în confruntarea tot mai aprigă dintre partidele SPD și AfD.”

Fred Pleitgen, corespondent CNN: Cât de grav a fost afectat cancelarul Merz?

Alice Weidel, copreședinta partidului de extremă-dreaptă AfD: „E afectat grav. Cred că partidul CDU nu poate continua cu Friedrich Merz, cu un cancelar slab.”

Până acum, Merz a rezistat apelurilor de a demisiona şi a promis că va lupta pentru reformele pe care le consideră esenţiale pentru viitorul Germaniei - relansarea economiei, re-înarmarea ţării pentru a descuraja o Rusie ostilă şi limitarea imigraţiei ilegale.

Friedrich Merz, cancelarul german: „Aceste reforme trebuie implementate. Ceea ce trebuie făcut acum necesită curaj, fermitate și răbdare. Voi demonstra acest lucru în calitate de președinte al CDU și, mai presus de toate, în calitate de cancelar al acestei țări.”

Cancelarul german şi-a anulat călătoria planificată în această săptămână la New York pentru Adunarea Generală a ONU.