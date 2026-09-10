Declarația îi aparține premierului Norvegiei, care spune că aeronava prezidențială a fost aproape lovită, în momentul decolării. Zelenski pleca din Chișinău spre Oslo, pentru a participa la funeraliile regelui Harald al 5-lea.

Coincidență sau nu, în același interval în care avionul lui Zelenski s-a aflat, acum două zile, pe aeroportul din Chișinău, o dronă a traversat Republica Moldova. Potrivit autorităților de peste Prut, aparatul, de tip Shahed, a venit dinspre Ucraina, a traversat Transnistria și s-a îndreptat spre Chișinău.

Apoi a intrat în România, a ajuns până aproape de Roman și a dispărut. Drona a fost găsită după 2 ore, prăbușită în raionul Rîșcani, foarte aproape de granița cu România.

Premierul Norvegiei: „A lipsit foarte puțin până la o tragedie”

Despre incidentul cu drona a povestit chiar premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store. Potrivit lui, a lipsit foarte puțin până la o tragedie, scrie presa din Ucraina citând presa din Norvegia. Într-un final, avionul a aterizat în siguranță la Oslo în seara zilei de 8 septembrie.

Jonas Gahr Store, prim-ministrul Norvegiei: „Avionul lui a fost cât pe-aci să fie lovit de o dronă pe când pleca din Republica Moldova. Cu asta se confruntă când face deplasări externe ca să primească sprijin pentru țara lui.”

Informația a fost confirmată și de fostul secretar general al NATO, acum ministru de finanțe al Norvegiei.

Jens Stoltenberg, fost secretar general NATO: „Mulți au încercat să-l omoare pe Zelenski. Forțele speciale ruse chiar au avut misiunea specială de a-l elimina la începutul războiului. Probabil că puțini oameni de pe planetă au un aparat de securitate mai solid decât Zelenski pentru că nu mulți sunt expuși unor amenințări mai mari. Asta face incidentul cu atât mai spectaculos.”

Din informațiile care au apărut în presă, Zelenski folosește aeroportul din Chișinău mai des după ce relațiile cu Polonia s-au înrăutățit. Asta pentru că spațiul aerian ucrainean este închis încă de la declanșarea războiului în țara vecină.