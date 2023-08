Repetent în clasa I, geniu la BAC. Povestea lui Marcel, singurul din familia lui care a mers la școală

A crescut într-un sat din județul Brăila, împreună cu alți 5 frați, dar în afară de el, niciunul dintre membrii familiei sale nu a mers măcar o oră la școală, pentru că muncesc cu ziua pentru a supraviețui.

Dar cazul lui Marcel Mustafa este exemplar. Deși a rămas repent în clasa I, el nu a abandonat școala și chiar a terminat 12 clase. La BAC, Marcel a uimit: a reușit să ia examenul cu nota 9,01. Acum, este student la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Învățătoarea, a doua mamă

În interviu acordat pentru PRESShub, Marcel a povestit că părinții lui nu au vrut să-l lase să meargă la școală, nici măcar o zi, dar într-un final au cedat presiunii lui.

„Eu am ajuns la școală datorită unei învățătoare care venea din poartă în poartă la cetățenii din sat și le propunea să-și înscrie copiii la școală. Când am văzut-o pe doamna învățătoare, care a început să întrebe cine vrea la școală și ne-a spus ce se întâmplă acolo, că se pun întrebări, am devenit foarte, foarte entuziasmat și până la urmă i-am convins pe părinți să mă înscrie. Nimeni din familie nu are o clasă, o zi de școală, nu știu să scrie sau să citească”, a povestit Marcel Mustafa pentru PRESShub.

Din lipsa banilor, Marcel a reptat clasa I. „În primul an, am mers la școală 2 luni de zile, după care a trebuit să renunț și să mă duc cu părinții la muncă prin sat, la muncile câmpului. Nu-și permiteau financiar să-mi acopere cheltuielile: rechizite, îmbrăcăminte și ce îmi trebuia mie pentru școală. Când trebuia să trec clasa a doua, eu m-am dus foarte fericit și bucuros, că trebuia să fiu clasa a doua, dar de fapt, n-am trecut clasa a doua, am trecut tot clasa întâi din cauza absențelor”, a mai povestit brăileanul.

Șansa lui a fost, însă, noua învățătoare, care a avut grijă de el și l-a sprijinit din toate punctele de vedere. „Doamna Simona Dan mi-a oferit sprijin, mi-a cumpărat rechizite și m-a susținut când părinții nu aveau posibilități”, și-a amintit Marcel.

Marcel spune că învățătoarea i-a fost ca un înger călăuzitor, care l-a învățat să scrie, să citească și care i-a oferit chiar și consiliere psihologică.

A lucrat ca ospătar, pentru a-și continua studiile

Deși avea rezultate bune la școală, el simțea o presiune contantă din partea familiei să renunțe.

Marcel Mustafa: „Noi am crescut 6 frați, dar niciunul dintre ei nu a mers la școală. Eu sunt singurul și am dus o luptă foarte grea. Simțeam o presiune din partea fraților mai mari și a părinților, care voiau să termin cu școala și să mă apuc de muncă, să aduc bani în casă, pentru că nu ne puteam susține”.

După ani, Marcel s-a mutat la oraș, ca să facă bani pentru a continua școala. A mărturisit că vara lucra ca ospătar pe litoral și astfel putea plăti în avans pe mai multe luni chiria.

„Când am plecat din satul meu în Brăila, părinții mi-au zis că gata cu școala, să o las că nu aduce beneficii, dar eu am ales să plec la oraș. Ei mi-au spus clar că nu au posibilitatea să mă întrețină și totuși am făcut alegerea asta. În fiecare vară, pe parcursul celor 3 ani de școală profesională, lucram ca ospătar pe litoral și cu banii respectivi îmi achitam chiria în avans pe câteva luni și cu restul banilor mă întrețineam. Aveam grijă cum îi cheltui”, a adăugat el.

9,01 la Examenul maturității

„Eu când m-am înscris la profesională, m-am înscris datorită oportunității care mi-a fost oferită. În cadrul învățământului dual primeam două burse. Una de la școala profesională și una de unde făceam practică. Și pe mine mă ajutau acești bani pentru achitarea chiriei”.

După ce a absolvit „profesionala”, Marcel Mustafa a ales să meargă în București, unde s-a înscris la un liceu seral: „Am terminat școala profesională și apoi am zis că vreau liceu, vreau BAC, vreau facultate. Așa că m-am înscris la seral și în timpul ăsta lucram la București. De la București, făceam naveta la Brăila și de două ori pe săptămână, dar când nu eram fizic la școală, eram online cu profesorii și vreau să le mulțumesc pe această cale celor care mi-au înțeles situația”.

Apoi, la Bacalaureat, Marcel a dat lovitura: nota 9,01. A fost admis și la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Marcel Mustafa a spus că visul lui este să reușească să ajute și alți copii aflați în situația lui, să le dea o șansă celor care chiar își doresc să facă școală.

