Let’s Do It Romania | ”Când cei din alte țări au văzut câte gunoaie aruncate avem în România, s-a făcut liniște în sală”

“S-a făcut liniște în sală”, spune Anamaria Hâncu, coordonatorul campaniei Let’s Do It Romania!

Anamaria Hâncu, co-fondator: “Le-am arătat la un moment dat un video, cu ce probleme cu deșeurile am întâlnit noi, și erau șocați. Adică s-a făcut liniște în sală. Eram mai multe țări, și când am prezentat videoul din România, am zis ok, o să avem multe de făcut”.

“Un fenomen care e din ce în ce mai frecvent în ultima perioadă sunt materialele din construcții, care sunt în natură, aruncate de diverși oameni. Evident că pe acelea nu putem să le strângem. Și e puțin trist când ai strâns tot ce se putea, și totuși pleci, și lași natura în continuare murdară, pentru că acolo chiar n-ai cum să acționezi. De la moloz, la saltele, găsești orice se poate. E dezastru”, spune Anamaria Hâncu, într-un interviu pentru MyImpact.

“Aa, păi aici aruncă tot satul gunoaiele”

O altă problemă des întâlnită este legată de deșeurile aruncate în natură de cei care nu vor să plătească taxele de salubritate.

Anamaria Hâncu: Am fost odată la o acțiune, strângeam deșeuri cu voluntarii, și vine o doamnă din sat: “Ce faceți aici?” Uitați, un ONG, facem curățenie. “Aa, păi aici aruncă tot satul, toți ăia care nu vor să plătească servicii de salubritate”. Asta este o altă problemă.

Vin aici și aruncă, și îți dai seama, eram cu angajații dintr-o companie, care auzeau povestea. Ești super-demotivat să mai continui, pentru că te gândești: "deci, practic, într-o săptămână, două, pentru că oamenii nu plătesc servicii de salubritate, se întorc aceste deșeuri.

Let’s Do It Romania! vrea să strângă toate gunoiele din țară, în 16 septembrie. Cum poți ajuta

Let’s Do It Romania! a ales, anul acesta, ziua de 16 septembrie pentru a face curățenie în toată țara, într-o singură zi.

Ziua de Curățenie Națională se dorește a fi cea mai mare mobilizare de voluntari din România. Pentru a te înscrie, intră pe https://letsdoitromania.ro/voluntar/ și completează formularul de participare.

Până acum, la acțiunile de voluntariat ale LDIR au participat peste două milioane de români, foarte mulți dintre ei elevi și studenți.

Anamaria Hâncu: Te duci în natură alături de colegi, de prieteni, familie, de cine vrei. (…) Și în aproximativ patru ore, sau cât rezistă fiecare, redăm naturii curățenia și frumusețea. Pentru că, din păcate, în continuare în România sunt deșeuri peste tot, adică nu s-a schimbat ceva, chiar dacă noi facem de foarte mult timp acest lucru, și foarte mulți oameni ni se alătură.

Alex Daragiu: Ce trebuie să știe cineva atunci când vrea să participe ca voluntar?

Anamaria Hâncu: În primul rând, să ia legătura cu coordonatorul județean, dacă nu e din București, unde ia legătura cu noi. Și să vadă care sunt zonele în care poate să meargă să curețe. Poate să facă asta împreună cu colegii de la birou, de la serviciu. Poate să facă acest lucru și pe cont propriu, doar că este important să anunțe la sfârșitul acțiunii că a strâns din zona X deșeuri, pentru că, altfel, sacii vor rămâne acolo, dacă nu știm.

Ce este Let’s Do It Romania!

"Let's Do It Romania!" este o organizație neguvernamentală dedicată protejării mediului înconjurător și organizării acțiunilor de curățenie și ecologice la nivel național. Mișcarea face parte dintr-o rețea globală de organizații numită "Let's Do It World," care promovează activități de ecologizare și conștientizare a impactului negativ al deșeurilor asupra mediului.

Scopul principal este de a mobiliza comunitățile locale, voluntarii și organizațiile pentru a participa la acțiuni de curățenie a zonelor poluate și a terenurilor abandonate, precum și pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele legate de gestionarea deșeurilor și protejarea mediului.

La Ziua de Curățenie Națională, organizată anul acesta în 16 septembrie, sunt chemați mii de voluntari din întreaga țară, pentru a curăța deșeurile din diverse zone, inclusiv parcuri, plaje, păduri și alte locuri publice sau naturale.

Mai multe detalii, pe site-ul organizației.

