Cine va reprezenta România, la faza globală Red Bull Doodle Art? Câștigătoarea a lucrat 17 ore la desenul ei

Un juriu format din trei artiști a hotărât că, anul acesta, cel mai talentat “doodler” este Giulia Andronache, căreia i-a luat nu mai puțin de 17 ore ca să-și desăvârșească desenul. Giulia va participa în finala internațională a competiției, la Amsterdam.

Printre membrii juriului s-a aflat și Cristian Șimonca (Blogul lui Otravă).

Reporter: Ai declarat în 2023 că ești un fan al tuturor artelor, indiferent că este desen sau artă teatrală, și ai spus că arta este aurul secolului în care ne aflăm. Vreau să știu de unde a pornit această idee și de când ai început să fii pasionat de artă în sine.

Cristian Șimonca (Otravă),: “A pornit ideea de foarte multă vreme, dintr-o copilărie pe care am avut-o într-un teatru, pentru că tatăl meu a fost actor și am copilărit acolo, și mi-a plăcut extraordinar de tare teatrul.

Și din asta au pornit tot felul de lucruri care au legătură cu arta, fie că se numesc tablouri, că se numește sculptură, că se numește orice, absolut orice - muzică, cinematografie- , și mă bucur foarte tare că ai amintit de chestia asta cu aurul. Bine, cred că acuma nu mai e aur, cred că Bitcoin e mai mai scump și mai bun. (...)

Chiar mă uitam la lucrările care sunt în finală, și am văzut niște lucrări care pur și simplu ne-au trezit ceva înăuntru, niște sentimente și dincolo de orice desen, sunt lucrurile care te mișcă cumva. Și atunci deja am în cap lucrurile astea care m-au mișcat, din ce am văzut până acum, și cred că așa voi face. Voi alege o chestie care va fi pur subiectivă, pentru că e o chestie să-mi placă mie și atât".

Câștigătoarea, Giulia Andronache, spune că și-a descoperit pasiunea pentru desen încercând să se detașeze de problemele pe care le avea acasă, cu părinții.

Giula Andronache, câștigătoarea concursului: Pot să zic sincer că acasă nu aveam un mediu foarte plăcut, și atunci am găsit, așa, o alinare în desen. Pur și simplu era un loc în care eu puteam să fiu singură cu mine, să mă depărtez și să mă detașez de toate lucrurile.

În principal, mă inspir după mai multe lucruri. Pot să zic sincer că mă uit și la alți artiști, pentru că noi ar trebui să ne apreciem în primul rând între noi și, de asemenea, și lucrurile din viața mea pot să zic că mă inspiră, adică întâmplările pe care le-am trăit, oamenii cu care am vorbit, lucrurile pe care le-am făcut și e mai mult și o lucrare personală, dar și o lucrare libertină, de unde m-am inspirat și de la alți artiști”.

Acum, Giulia va avea și un mentor, un artist internațional, împreună cu care se va pregăti pentru marea finală de la Amsterdam. Acolo vor fi prezenți artiști din 60 de țări.

