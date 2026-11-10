Manuscrisele lui George Enescu care sunt mutate de la București vor intra în carantină. „Este o măsură de prevedere pentru documentele pe hârtie: înainte de a intra în depozit, manuscrisele stau separat o perioadă și sunt verificate de specialiști. Așa păstrăm depozitul curat și sigur, pentru fiecare piesă”, au anunțat autoritățile, notează News.ro.

Reprezentanții Palatului Culturii de la Iași au explicat alegerea Iașului pentru mutarea patrimoniului: „După ce am analizat variantele din București, soluția a venit prin Ministerul Culturii, de la muzeul național din Iași, care are spații destinate numai acestui patrimoniu, pază permanentă și monitorizarea microclimatului”.

Manuscrisele rămân în administrarea și în evidența Muzeului Național „George Enescu”. La Iași sunt găzduite în custodie. Locul lor rămâne Palatul Cantacuzino din București, unde se vor întoarce după restaurare.

În această perioadă, lângă depozite va funcționa o sală în care specialiștii vor putea lucra cu ele. Accesul se va deschide treptat, pe loturi, cu aprobarea muzeului și potrivit unui regulament de acces.

Manuscrisele și obiectele lui George Enescu vor putea fi văzute într-o expoziție la Iași, organizată împreună cu Muzeul Național „George Enescu” din București și Ministerul Culturii, pentru jumătatea anului viitor.

Bunurile lui Enescu au stat în containere din 2021

Patrimoniul Muzeului „Enescu” era depozitat în containere din 2021.

Ele au început să fie transferate marți, 3 noiembrie, din containerele amplasate în curtea Palatului Cantacuzino din București în spațiile puse la dispoziție de Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, într-un sediu recent renovat.

Colecția Muzeului Național „George Enescu” cuprinde partituri și manuscrise muzicale, corespondență, fotografii, cărți de patrimoniu, tablouri, obiecte de artă decorativă, mobilier, instrumente muzicale, obiecte personale și documente de arhivă.

Transferul patrimoniului se desfășoară etapizat, cu respectarea cerințelor de manipulare, transport, depozitare și conservare specifice fiecărei categorii de bunuri.

Operațiunea este realizată de o firmă internațională specializată în transportul bunurilor culturale, cu experiență în manipularea și transportul unor opere semnate de Picasso, Matisse și Brâncuși.

Pentru protejarea patrimoniului sunt utilizate ambalaje suplimentare etanșe, în care sunt introduse cutiile deja sigilate ce conțin documentele. Bunurile beneficiază de asigurare pe durata transportului.