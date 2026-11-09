Târgul de Crăciun din Hallstatt, Austria, este un eveniment autentic, organizat de comunitatea locală, care are loc în fiecare an pe 8 decembrie, potrivit Express.

Târgul festiv se desfășoară în piața mică a pitorescului oraș Hallstatt și durează doar o zi, deoarece este legat de o sărbătoare religioasă, Neprihănita Zămislire, care este zi liberă națională în Austria.

Localitatea are doar câteva sute de locuitori, dar atrage anual un milion de vizitatori din întreaga lume. În ciuda dimensiunilor reduse ale târgului, fermecătoarele căsuțe din lemn amplasate în piața pietruită, înconjurată de case în culori pastelate, transformă locul într-una dintre cele mai idilice destinații pentru o vacanță de iarnă.

Un târg mic, dar cu un farmec aparte

Un expert în turism care a vizitat recent Hallstatt a explicat pe blogul de călătorii „In Old Cities” că, dintre cele peste 20 de târguri de Crăciun pe care le-a vizitat într-o lună petrecută în Ungaria, Slovacia, Austria și Germania, micul și ineditul târg din Hallstatt a fost unul dintre preferatele sale.

Pe Facebook, turiștii și-au împărtășit impresiile, unul dintre ei povestind:

„Am fost anul trecut. Era mic și primitor. Magazinele erau deschise, am rămas peste noapte, am urcat cu funicularul până la punctul de belvedere, am cumpărat decorațiuni și cadouri realizate local, mâncare și alte lucruri. Este superb.”

Pe TripAdvisor, vizitatorii au descris orașul Hallstatt ca pe un loc în care ai senzația că „pășești într-un basm”.

„Cei mai mulți oameni au văzut probabil frumusețea uluitoare a orașului Hallstatt în paginile revistelor de călătorie sau pe internet, dar pentru a aprecia cu adevărat cel mai frumos oraș din lume, o plimbare prin centrul vechi din Hallstatt este obligatorie.”

Un oraș desprins din basme, cu peisaje spectaculoase

„Întregul oraș arată ca desprins din cărțile cu povești pentru copii. Centrul vechi este suficient de compact pentru ca vizitatorii să îl poată explora în voie, fără ghizi.

În inima centrului vechi se află Marktplatz, piața animată, cu magazinele și restaurantele sale tradiționale, unde vizitatorii se pot bucura de cumpărături, preparate culinare și atmosfera unică a acestui oraș fermecător”, au declarat turiștii.

Turiștii pot ajunge în Hallstatt cu avionul până la Aeroportul Salzburg, cel mai apropiat aeroport, iar de acolo își pot continua călătoria cu mașina, taxiul sau autobuzul. Drumul din Salzburg durează aproximativ o oră și jumătate.