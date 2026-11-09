El a precizat că România a făcut progrese în protecția copilului, dar trebuie să recunoaștem că sistemul nu funcționează întotdeauna așa cum am dori și ar trebui, alteori reacția vine prea târziu și, câteodată, semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate.

Premierul a participat la Conferința de încheiere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”.

„Aș vrea să încep [...] prin a transmite un gând de solidaritate și compasiune poporului polonez și partenerilor noștri din Polonia, prezenți astăzi aici, în urma tragediei de la Cracovia”, a transmis premierul Luca Niculescu.

„România vă este alături în aceste momente grele”, a mai spus premierul.

„De multe ori ajungem să discutăm despre aceste lucruri abia atunci când se întâmplă”

Luca Niculescu a arătat că proiectul realizat împreună cu partenerii din Polonia, Comisia Europeană și UNICEF este un proiect despre instituții și politici publice, dar, înainte de toate, „este despre copii, despre siguranța lor, despre încrederea pe care trebuie să o aibă în adulți și despre dreptul fiecăruia de a crește fără teamă”.

„În ultimele săptămâni, am vorbit mult în România despre violența în rândul copiilor și adolescenților. Din păcate, de multe ori ajungem să discutăm despre aceste lucruri abia atunci când se întâmplă o dramă și nu ar trebui să așteptăm o tragedie pentru a vedea că un copil are nevoie de ajutor”, a spus premierul în discurs.

El a precizat că cifrele sunt grăitoare: „Anul trecut, direcțiile de protecție a copilului au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare. Dar știm că multe situații nu ajung niciodată în atenția autorităților, iar studiile realizate în cadrul acestui proiect ne arată dimensiunea problemei, adică peste un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții și aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență numai în ultimul an”, a subliniat șeful Executivului.

Potrivit șefului Executivului, vorbim despre cifre care sunt foarte mari, dar în spatele fiecărei cifre este un copil care poate se teme să meargă la școală, care poate suferă acasă, care nu știe cui să ceară ajutor sau care, dacă cere ajutor, nu este întotdeauna sigur că a fost ascultat.

„Tocmai de aceea avem datoria să facem mai mult”, a mai spus el.

„Semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate”

Premierul a menționat că nimeni nu poate nega faptul că România a făcut progrese în protecția copilului.

„Avem instituții, legislație și oameni dedicați [...], dar trebuie să recunoaștem că sistemul nu funcționează întotdeauna așa cum am dori și ar trebui. Uneori, instituțiile nu comunică suficient între ele. Alteori, reacția vine prea târziu. Iar câteodată, semnele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate”, a menționat Niculescu.

Premierul a mai afirmat că proiectul care se încheie astăzi ne ajută să înțelegem mai bine fenomenul și, mai ales, ne arată ce putem face concret.

„Foaia de parcurs propune șapte direcții strategice și 57 de măsuri, de la prevenire și identificarea timpurie a violenței până la intervenție, recuperare și reintegrare. E bine că avem acest plan, dar un plan bun nu este suficient dacă rămâne doar pe hârtie. De aceea, solicit instituțiilor responsabile să lucreze împreună și să transforme aceste recomandări în schimbări pe care copiii și familiile lor să le simtă în viața de zi cu zi”, a mai declarat premierul Luca Niculescu.

El a mulțumit tuturor celor care au contribuit la acest proiect: instituțiilor, cercetătorilor, organizațiilor neguvernamentale, partenerilor europeni și, în mod special, copiilor și adolescenților care au acceptat să vorbească despre experiențele lor.

„Nu este întotdeauna ușor să vorbești despre lucrurile care te rănesc, iar atunci când un copil are curajul să o facă, responsabilitatea noastră este să îl ascultăm și să nu îl dezamăgim. Le mulțumesc și asistenților sociali, profesorilor, psihologilor și tuturor celor care lucrează zi de zi cu copiii aflați în dificultate. Știu că munca lor este grea și nu întotdeauna suficient recunoscută”, a menționat premierul în discurs.

Potrivit premierului, violența împotriva copiilor nu este doar o problemă a instituțiilor de protecție socială, ci este o problemă a întregii societăți, a părinților, a școlii, a comunităților, a autorităților și, într-o anumită măsură, a fiecăruia dintre noi.

„Ministerul Educației a început un proces de consultare privind siguranța copiilor în școli. În paralel, Guvernul lucrează la finalizarea unei strategii naționale pentru prevenirea radicalizării care poate conduce la extremism violent”, a mai spus premierul, adăugând că, dincolo de aceste strategii, întrebarea este ce putem face ca un copil să se simtă mai în siguranță mâine față de cum se simte astăzi.