Trei ani de închisoare este pedeapsa definitivă dată de Curtea de Apel București, după ce Tribunalul i-o dăduse încă din martie anul trecut polițistului care era agent la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Poliției Capitalei.

De ce ar fi beneficiat deținutul

De la un proxenet ar fi luat aproape 10.000 euro, vreme de un an și jumătate polițistul pentru ca acel arestat preventiv pentru suspiciuni de proxenetism să ducă o viață temperată în spatele gratiilor, să primească mai multe alimente decât i se cuveneau, chiar și alcool, să iasă la plimbare ori de câte ori își dorea, dar mai ales să se facă mutări și permutări între arestați în diferite celule, după bunul să vă plac. Lucrurile au ieșit la iveală tocmai după ce proxenetul trimis în arest la domiciliu a decis să dea totul în vileag.

Practic, a găsit biletul prin care să-și ușureze situația lui juridică și să își asigure o pedeapsă mai mică. Așa a ajuns să colaboreze cu procurorii Parchetului Capitalei pentru ca aceștia să strângă toate dovezile necesare. Anchetatorii se referă inclusiv la imagini surprinse de camere de supraveghere acasă la bărbat, în timp ce polițistul primea de la soția acestuia diferite sume de bani, pentru că n-a făcut-o o dată, a făcut-o de mai multe ori. Până la urmă, polițistul a fost prins în flagrant delict și chiar el a ajuns să fie arestat preventiv vreme de șase luni.

A recunoscut totul, motiv pentru care a primit această pedeapsă de 3 ani de închisoare, însă nu va mai ajunge la închisoare, pentru că judecătorii au suspendat executarea pedepsei și i-au impus o perioadă strictă de supraveghere, preț de 4 ani de zile. Va trebui însă să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Arhiepiscopia Bucureștilor.

Și pentru ca lucrurile să ajungă exact în acest stadiu, bărbatul, polițistul a decis să dea autorităților în jur de 7.000 euro, pe care, oricum, odată ce a fost găsit vinovat, statul i-ar fi confiscat, însă o altă parte a sumei pe care a primit-o cu titlu de șpagă a ajuns înapoi la cel care l-a denunțat, când s-a decis să dea în vileag că polițistul este corupt.

