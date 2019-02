Toader, despre OUG 7: ”Orice lege poate fi modificată, doar nu e căzută de la Dumnezeu”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a făcut, marți, noi declarații despre OUG 7, care i-a nemulțumit pe magistrații din România.

Tudorel Toader a evitat un răspuns concret cu privire la posibile modificări ale OUG 7 și a transmis doar că ”nicio lege nu e de la Dumnezeu”.

Întrebat care era urgența pentru OUG 7, Toader a evitat să răspundă și și-a luat la revedere de la jurnaliști.

Discuțiile cu jurnaliștii:

Ovidiu Oanță: ”Acel articol abrogat este singurul pas pe care îl face Guvernul cu privire la nemulțumirile din sistemul judiciar? Găsiți de cuviință că ar putea fi și alte măsuri care să liniștească spiritele, ținând cont de faptul că sunt deja proteste inclusiv la nivelul parchetelor? Ei vor abrogarea întregii OUG și ca toate prevederile din Legile Justiției și din alte Ordonanțe care contravin recomandărilor MCV și GRECO.”

Tudorel Toader: ”Noi am avut ieri o dezbatere cu doamna prim-ministru și cu cei pe care i-am enumerat despre OUG 7. Nu ne-am dus spre Legile Justiției, spre alte ordonanțe. Modificări care pot constitui alte inițiative legislative. Competența noastră se referea strict la OUG 7. Și ne-am exercitat-o în limita respectivă.

Sigur că, să vă răspund în general, orice lege e perfectibilă, orice lege poate fi modificată, doar nu e căzută de la Dumnezeu. E făcută de Parlament sau Guvern. Dar presupune altă procedură, altă dezbatere. Ieri am vorbit numai despre respectiva OUG.”

Jurnalist: ”Luați în calcul și alte abrogări sau doar articolul 54?”

Tudorel Toader: ”Doamna prim-ministru v-a răspuns ieri la întrebare. De comun acord am convenit cu cei care au participat la dezbateri asupra anumitor modificări, pe care le vom respecta.”

Jurnalist: ”Foarte multe parchete și-au suspendat activitatea, inclusiv DIICOT, până pe 8 martie. Cum vedeți acest lucru? Ce le spuneți magistraților care și-au suspendat activitatea?”

Tudorel Toader: ”De ce spuneți ”inclusiv DIICOT”? Toate sunt importante, dacă nu ar fi importante, nu ar fi organizate.”

Despre criticile din PSD față de OUG.

Tudorel Toader: ”Chiar nu le-am văzut. Dacă sunt și din PSD, sunt din partidul majoritar, n-au decât să inițieze proceduri de modificare. Să te duci la televizor îi frumos, dai bine pe ecran, îți spui punctele de vedere, eventual te raliezi celor nemulțumiți, dai și mai bine. Dar există o tehnică legislativă, proceduri valabile pentru toți.”

Ovidiu Oanță: ”V-au lăsat singuri cu ordonanța pe cap?”

Tudorel Toader: ”N-am spus eu asta. Întrebați-i pe cei de la CSM, care au spus că, dacă organizează anul acesta concurs de admitere la INM pe 4 ani, s-ar crea un dezechilibru în sistem, pentru că ar ieși absolvenți peste 4 ani. Între timp s-ar pensiona, iar deficitul de personal ar fi și mai mare.”

Jurnalist: ”Dar dumneavoastră ați venit și cu alte modificări, nu doar cele referitoare la INM. Acele modificări sunt cele care îi nemulțumesc pe magistrați.”

Tudorel Toader: ”Eu sunt surpins că nimeni nu a reacționat împotriva ordonanței de transpunere a regulamentului pentru numirea procurorului european. Acolo e soluția de principiu la nivel european, acolo se spune că un judecător poate să ajungă procuror.”

Jurnalist: ”Dar care era urgența, domnule ministru, de ce nu ați făcut consultări?”

Tudorel Toader: ”V-am mulțumit deja.”

Discuțiile de luni: Articolul 54 va fi abrogat

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat luni că s-a convenit, în cadrul discuţiilor avute de Guvern cu magistraţii pe marginea Ordonanţei de urgenţă de modificare a legilor justiţiei, instituirea unui mecanism de dialog între părţi, care să se concretizeze cu încheierea unui Memorandum, astfel încât fiecare proiect de act normativ propus de către Guvern, dincolo de transparenţa decizională, să ajungă să fie transmis la CSM cu cel puţin cinci zile înainte pentru a putea fi analizat, dezbătut şi avizat.

Toader a menţionat că la întâlnirea cu magistraţii a fost prezent alături de premierul Viorica Dăncilă.

"A fost un dialog deschis, în care s-au adus argumente şi contraargumente, un cadru în cadrul căruia au fost căutate şi găsite soluţiile de ambele părţi, cele mai bune pentru sistem, pentru perioada socio-juridică pe care o parcurgem. (...) Toţi participanţii am apreciat dialogul deschis pe baza de argumente, pe bază de contraargumente. De la început am făcut distincţiile între oportunitatea legiferării (...) şi legalitatea, constituţionalitatea legiferării, cu referire specială la principiul separaţiei puterii în stat, la separaţia carierelor prin puterea judecătorească între cariera judecătorilor şi cariera procurorilor. Principalele soluţii asupra cărora de comun acord am convenit se referă la instituirea unui mecanism de dialog astfel încât CSM, cel care dă avize consultative în problemele de modificare a legilor justiţiei, pe de o parte, Guvernul pe de altă parte, dacă e vorba de ordonanţă, vom încheia un Memorandum, astfel încât fiecare proiect de act normativ propus de către Guvern, dincolo de transparenţa decizională, să ajungă să fie transmis la CSM cu cel puţin cinci zile înainte pentru a putea fi analizat, dezbătut şi avizat. (...) Am convenit să abrogăm articolul 54 (n.r. - referitor la procurori)", a declarat Toader la Palatul Victoria.

O altă temă discutată s-a referit la salarizarea IT-iştilor din sistem. "Vom ridica nivelul de salarizare, după principiul 'un drept câştigat nu poate fi coborât', deci vom recupera ceea ce au pierdut prin consultare cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finanţelor, dar în acelaşi timp vom şi uniformiza nivelul de salarizare în sistem pentru IT-işti", a spus ministrul Justiţiei.

Printre cei prezenţi la discuţiile de la Guvern au fost prezenţi, potrivit ministrului Justiţiei, reprezentanţii CSM, UNJR, Asociaţia Magistraţilor din România, Asociaţia Procurorilor din România, Inspecţiei Judiciare, şi Secţiei Speciale pentru anchetarea infracţiunilor din justiţie.

Critici din PSD: Oprişan: Secţia pentru investigarea magistraţilor trebuie să se afle sub jurisdicţia procurorului general

"După părerea mea, acest aspect, ca şi ceea ce s-a întâmpla cu DNA la un moment dat, trebuie reglementat, pentru că toate secţiile de procurori din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub procurorul general. (...) Mesajele din afară (afara ţării - n.r.) trebuie privite în nota lor (...) şi trebuie analizate şi văzut ce trebuie să luăm bun şi să dăm la o parte ceea ce e strict politic sub aspectul unor abordări. (...) Eu cred că această ordonanţă trebuie pusă în nota constituţională şi legală, iar eu cred că Secţia pentru anchetarea magistraţilor trebuie să rămână componenta Ministerului Public şi să fie sub jurisdicţia evidentă a procurorului general, ca să poată exista control ierarhic în baza prevederilor constituţionale", a precizat Oprişan, luni.

