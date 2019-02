Toader a venit la Parchetul General, dar nu s-a întâlnit cu Lazăr. "Am servit o cafea"

Cererea de revocare făcută de Tudorel Toader în cazul procurorului general Augustin Lazăr a fost respinsă de preşedintele Iohannis, care a susţinut că e "o situaţie penibilă".

Cu toate acestea, Ministrul Justiţiei a decis să facă o vizită la Parchetul General, unde a anunţat că deşi mandatul lui Lazăr nu a expirat, el îi caută înlocuitor. "La finalul lunii aprilie îi expira mandatul, şi procedura se derulează între timp şi în acest felul până la expirarea perioadei, vom avea un nou procuror general”, a declarat Tudorel Toader, care nu s-a întâlnit însă cu Augustin Lazăr.

Procurorul general al României i-a reproşat ministrului că a venit în instituţia pe care o conduce să discute cu un angajat de rang inferior despre activitatea procurorilor. ''Cine vrea să ia legătura cu Ministerul Public ia legătura cu procurorul general. Trebuie să aibe curaj, că procurorul general nu mănâncă oameni. Ministrul justiţiei nu poate veni să stârnească intrigi într-o instituţie”, a declarat Augustin Lazăr. „Să vă mai spun că domnia sa a contactat un procuror care are probleme de reprezentativitate în cadrul Asociaţiei Procurorilor. Domnul ministru tocmai a recunoscut că a eşuat în demersurile ilegale pe care le-a făcut."

Tudorel Toader are altă variantă: “Nu l-am ocolit”, spune ministrul justiţiei. „Eu m-am întâlnit cu cine v-am spus, am discutat şi am plecat”. A explicat că s-a întâlnit cu Elena Iordache deoarece „este preşedintele Asociaţiei Procurorilor. Am servit o cafea şi am discutat despre activitatea procurorilor."

Procurorul general crede însă că discuţia la cafea a ministrului este doar o încercare de ascunde noul scandal iscat de ordonanţă de urgenţă prin care s-au modificat din nou legile justiţiei.

Augustin Lazăr spune că"informaţia zilei nu era faptul că domnul ministru a venit tiptil aici şi nu a avut curajul să ia legătura cu procurorul general, era faptul că magistraţii din ţară sunt convocaţi în adunări generale în ţară ca să-şi dea cu părerea asupra unui act normativ suspect de neconstituţionalitate. OUG a guvernului care a fost publicată şi care va bloca activitatea ministerului public. Nu vom avea un minister public funcţional, spre bucuria unora."

Tudorel Toader nu anunţat data la care va începe concursul pentru funcţia de procuror general.

