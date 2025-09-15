Un bărbat a acceptat să le schimbe unor tineri bancnotele de 500 de euro în lei. Cei doi au fost apoi reținuți

15-09-2025
Doi tineri din județul Satu Mare sunt reținuți de polițiști după ce ar fi păcălit un bărbat căruia i-ar fi dat bancnote false în schimbul unora reale, în valoare de 5.000 de lei.

Alexandra Clej

Polițiștii nu exclud ipoteza ca indivizii să nu fie la prima faptă de acest tip și fac verificări.

Cei doi tineri în vârstă de 18 ani și 28 de ani au falsificat mai multe bancnote de 500 de euro, spun procurorii. Pentru a nu fi prinși, cei doi au convins un bărbat de 53 de ani să le schimbe bancnotele din euro în lei. Așa, victima s-a ales cu bancnotele false iar indivizii au fugit cu 5.000 de lei cash.

Polițiștii însă au reușit să intre pe fir și le-au percheziționat locuințele celor doi. Între timp indivizii au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru punere în circulație de valori contrafăcute. Dacă vor fi găsiți vinovați riscă până la zece ani de închisoare.

În plus, poliția atrage atenția asupra acestor cazuri și recomandă să verificăm cu atenție elementele de siguranță ale bancnotelor pe care le primim și să nu acceptăm tranzacții dubioase, mai ales dacă acestea implică sume mari de bani.

Sursa: Pro TV

15-09-2025

