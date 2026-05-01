Noua secție a tribunalului va permite și o protecție crescută pentru copiii implicați în astfel de proceduri.

Tribunalul București a înregistrat doar anul trecut aproape 3.200 de cauze cu minori și familie.

Adică echivalentul dosarelor de același fel însumate de următoarele trei tribunale din țară.

Iar noua secție a IX-a va judeca de la fonduri și apeluri până la recursuri, adopții, măsuri de protecție specială, plasamente, decăderi din drepturi părintești, tutelă și divorțuri.

Procese de care se vor ocupa exclusiv 14 judecători specializați.

Cosmin Sterea Grossu, președintele Tribunalului București: „Avem cel mai mare volum de activitate și, practic, se justifică să avem și o secție dedicată soluționării unor astfel de cauze, iar judecătorii să nu fie nevoiți să judece atât cauze civile, cât și cauze cu minori și familie. În cauzele în care minorii sunt implicați, dezbaterile sunt mai ample, apărările se fac mult mai punctual pe fiecare problemă, pe fiecare aspect sensibil. Judecătorii s-ar dedica exclusiv soluționării unor cauze în care copiii sunt implicați, viitorul, familia este protejată.”

Noua secție pentru minori și familie de la Tribunalul București a primit girul Consiliului Superior al Magistraturii, așa că va deveni operațională de la 1 iunie.

Corespondent Știrile PRO TV: „Înființarea completurilor specializate se va dovedi esențială mai ales în dosarele în care minorii care au împlinit vârsta de zece ani trebuie audiați în mod obligatoriu de judecători. O procedură care de acum se va face în săli de judecată dedicate acestor cauze, așa încât nu va mai fi necesară întreruperea ședinței și evacuarea altor părți implicate în alte procese civile. Consecința – toate dosarele se vor judeca mai rapid.”

Pe de altă parte, la Brașov există de mai bine de 20 de ani un Tribunal pentru Minori și Familie în care sunt judecate, între altele, și procesele penale ale minorilor.