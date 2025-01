Petre Roman, inculpat în dosarul Mineriadei din 1990: Nu există nicio dovadă că aș fi fost eu angajat în aducerea minerilor

Procurorii militari îi acuză după aproape 35 de ani că au provocat represiunea civililor care protestau în Piața Universității împotriva regimului politic de atunci.

Dacă fostul premier a venit personal la Parchetul Militar, fostul președinte, ajuns la aproape 95 de ani, i-a invitat pe procurori acasă, în vila lui din cartierul Primăverii.

Fostul prim-ministru Petre Roman a deschis seria inculpaților împotriva cărora procurorii militari au pus din nou în mișcare acțiunea penală, în dosarul Mineriadei din iunie 1990. Alături de liderii României de atunci - între care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Virgil Măgureanu - este acuzat ca ar fi lansat o politică de represiune a populației civile din Capitală în urma căreia au fost ucise patru persoane, două violate, peste 1300 au suferit vătămări fizice și psihice, iar 1200 au fost persecutate sau reținute ilegal.

Petre Roman, fost premier, inculpat: „Nu există nicio dovadă, nicio dovadă că aș fi fost eu angajat în aducerea minerilor și s-a întâmplat ceea ce știți foarte bine și am declarat pe 16 iunie. Am spus ceea ce s-a întâmplat acolo cu implicarea evidentă a fostei Securități. Nu am avut absolut nicio legătură cu această învinuire.”



Ion Iliescu are aproape 95 de ani, așa că procurorii militari au fost nevoiți să revină în vila acestuia din Cartierul Primăverii pentru a-i aduce oficial la cunoștință inculparea pentru violențele pe care le-a provocat în iunie 1990.



Lt.Col. Daniela Dediu, procurorul militar: „Pot să vă spun că am dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de mai multe persoane. Astăzi am reușit să aducem la cunoștință pentru doi inculpați această măsură procesuală, printre care și inculpatul Ion Iliescu. Ne-a semnat procesul verbal și asta a fost tot.”

Reporter: „La aproape 95 de ani, mai are capacitatea Ion Iliescu să realizeze ce anchetă e împotriva lui, are capacitatea să răspundă pentru aceste acuzații?”

Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu: „Informațiile astea nu le pot da eu. Câtă vreme nu există o dispoziție de suspendare a procesului, din perspectivă medicală... înseamnă că lucrurile…”

Reporter: „Dar nu medical, uman este conștient că această anchetă e încă în desfășurare și dumnealui e inculpat?”

Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu: „Da.”

Dosarul Mineriadei a mai fost trimis în judecată în 2017, însă după trei ani, judecătorii instanței supreme l-au remis Parchetului Militar pentru probleme de procedură.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: