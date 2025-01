Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu revin în fața procurorilor militari, pentru a da socoteală în dosarul ”Mineriadei”

Violențele de atunci s-au soldat, spun cei de la secția parchetelor militare, cu patru morți, 1244 de persoane vătămate și 1250 de persoane reținute în mod nelegal.

Ion Iliescu, va trebui, de asemenea, să treacă prin această procedură în dosarul Mineriadei, care a ajuns cu mulți ani în urmă pe masa judecătorilor instanței supreme.

După ce a petrecut o bună perioadă de timp în procedura camerei preliminare, judecătorii de la Înalta Curte au constatat vicii grave de procedură, motiv pentru care au retrimis dosarul la Parchetul Militar, cerându-le anchetatorilor militari să refacă legal urmărirea penală, lucru care, iată, se întâmplă abia acum.

Fostul premier al României între 1989-1991, Petre Roman, respinge, din nou toate acuzațiile și susține că ”această învinuire este profund nedreaptă.”

El le-a declarat jurnaliștilor, înainte de a intra la audieri, miercuri dimineață, că nu a avut niciun interes să participe la organizarea acelor violențe și că nu există nicio dovadă

Petre Roman: ”Această învinuire este profund nedreaptă și am să vă expun de ce. Ce interes aveam eu? Mai mult decât atât, cum aș fi putut eu, profesor, cercetător, trecut prin baricada de la Inter, unde au fost 39 de tineri camarazi de-ai mei, uciși de gloanțele dictate de gloanțele trase la ordinul Ceaușescu, angajez România pe drumul spre Uniunea Europeană, spre NATO. Această angajare, am făcut-o, ca să spun așa, categoric și fără niciun fel de îndoială și ezitare. Deci cum aș fi putut eu, ce interes aveam ca să organizez, să fac un complot, o represiune împotriva cui?”

Ovidiu Oanță: Împotriva celor care protestau în Piața Universității.

Petre Roman: ”Împotriva unor oameni care, constatarea evidentă este că de două luni blocau traficul în Piața Universității. Dar, încă o dată, eu eram cel venit de pe baricadele, libertății și democrației.”

Ovidiu Oanță: V-a cooptat Iliescu în acest plan despre care vorbesc procurorii?

Petre Roman: ”Nu există niciun asemenea plan în care eu să fi fost prezent, niciun fel!”

De asemenea, fostul premier afirmă că, după ”alegerile libere” organizate după căderea regimului Ceaușescu, el a fost votat în fruntea noului Guvern inclusiv de ”toate partidele istorice”, ceea ce, spune el, ”e dovada mai mult decât evidentă că eu reprezentam în acel moment speranța reală a reformei.”

Petre Roman: ”Eram după alegerile libere, câștigasem alegerile cu 67%, eram angajat, anunțasem programul de reformă pentru a crea în România o democrație liberală cu o economie de piață, eram deja angajat pe drumul ăsta și, mai mult decât atât, ca dovadă evidentă că așa stau lucrurile este că la 2 săptămâni, nu mai mult, la 2 săptămâni după aceste evenimente am fost votat în Parlamentul României să devin pentru funcția de prim-ministru, fără vreun vot împotrivă. Erau în Parlamentul României toate partidele istorice, n-a fost niciun vot împotriva mea. Și asta la 2 săptămâni. Asta e dovada mai mult decât evidentă că eu reprezentam în acel moment speranța reală a reformei.”

Ovidiu Oanță: Și nu aveți pe conștiință acele violențe de la Universitate din timpul Mineriadei?

Petre Roman: ”Legal nu există nicio dovadă, nu există nicio dovadă că aș fi fost eu angajat în aducerea minerilor. Și s-a întâmplat, s-a întâmplat ceea ce știți foarte bine și am declarat în 16 iunie, am făcut o conferință de presă și am spus, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost cu implicarea evidentă a oamenilor fostei Securități.

Atunci am spus, pe 16 iunie. Chestia asta m-a costat, pentru că după puciul de la Moscova, guvernul Roman a dat cea mai categorică, cea mai categorică poziție împotriva puciului și la scurt timp după aceea au mai adus 10.000 de mineri și printr-o lovitură de stat, ce au făcut? Au dat jos guvernul Roman. Eu pot să vă spun că n-am avut niciun fel de legătură cu această învinuire, că este profund nedreaptă.”

Rămâne de văzut dacă în următoarele săptămâni, poate luni, dosarul Mineriadei va ajunge din nou pe masa judecătorilor, pentru a asista, în sfârșit, la o eventuală sentință.

