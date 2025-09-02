Pedeapsa primită de femeia din Botoșani care și-a aruncat copiii de la etaj. Judecătorii au considerat că a avut discernământ

Stiri Justitie
02-09-2025 | 18:22
×
Codul embed a fost copiat

Femeia din Botoșani, mama a doi băieți, care în august 2023 a încercat să se sinucidă și și-a aruncat copiii de la etaj a primit 19 ani de închisoare pentru omor calificat. Sentința judecătorilor este definitivă.

autor
Stirileprotv

Magistrații Curții de Apel Suceava au considerat că femeia a comis faptele cu discernământ, pe un fond de depresie și tulburare emoțională.

Cu o copilărie marcată de abuzuri și nemulțumită de viața de familie, tânăra a decis acum doi ani să se sinucidă și să-și omoare și copiii.

Si-a anunțat cea mai bună prietenă printr-un videocall iar înainte i-a trimis un mesaj de adio soțului. Era deja într-un hotel din Botoșani, la primul etaj.

Inițial i-a aruncat pe cei mici, în vârstă de doi, respectiv trei ani, apoi a încercat să își ia zilele. Mezinul nu a putut fi salvat însă fratele său a supraviețuit miraculos.

Citește și
Ministrul Justiției
Ministrul Justiției a convocat o întâlnire cu angajații sistemului judiciar. Ce soluții propune pentru a îmbunătăți domeniul

După două ore de negocieri, oamenii legii au imobilizat-o pe femeie. Între timp, cei doi soți au divorțat. Pe parcursul procesului, tânăra și-a recunoscut și regretat faptele. Sentința de 19 ani de închisoare este definitivă.   

Ce pedeapsă a primit tânăra din Botoșani care și-a aruncat copiii de la etaj, să se răzbune pe soț. Băiatul de 2 ani a murit

Sursa: Pro TV

Etichete: botosani, femeie, pedeapsa,

Dată publicare: 02-09-2025 18:07

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Ce pedeapsă a primit tânăra din Botoșani care și-a aruncat copiii de la etaj, să se răzbune pe soț. Băiatul de 2 ani a murit
Stiri actuale
Ce pedeapsă a primit tânăra din Botoșani care și-a aruncat copiii de la etaj, să se răzbune pe soț. Băiatul de 2 ani a murit

19 ani de închisoare cu executare - este pedeapsa primită de o mamă de 24 de ani care, în vara anului 2023, şi-a aruncat copiii de 2 şi 3 ani de la etajul 3 al unui hotel din Botoşani.

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit
Stiri actuale
Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit

Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din București. Victima, rănită grav în impact, a murit la spital.

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28