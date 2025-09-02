Pedeapsa primită de femeia din Botoșani care și-a aruncat copiii de la etaj. Judecătorii au considerat că a avut discernământ

Femeia din Botoșani, mama a doi băieți, care în august 2023 a încercat să se sinucidă și și-a aruncat copiii de la etaj a primit 19 ani de închisoare pentru omor calificat. Sentința judecătorilor este definitivă.

Magistrații Curții de Apel Suceava au considerat că femeia a comis faptele cu discernământ, pe un fond de depresie și tulburare emoțională.

Cu o copilărie marcată de abuzuri și nemulțumită de viața de familie, tânăra a decis acum doi ani să se sinucidă și să-și omoare și copiii.

Si-a anunțat cea mai bună prietenă printr-un videocall iar înainte i-a trimis un mesaj de adio soțului. Era deja într-un hotel din Botoșani, la primul etaj.

Inițial i-a aruncat pe cei mici, în vârstă de doi, respectiv trei ani, apoi a încercat să își ia zilele. Mezinul nu a putut fi salvat însă fratele său a supraviețuit miraculos.

După două ore de negocieri, oamenii legii au imobilizat-o pe femeie. Între timp, cei doi soți au divorțat. Pe parcursul procesului, tânăra și-a recunoscut și regretat faptele. Sentința de 19 ani de închisoare este definitivă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













