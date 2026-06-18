Femeia, considerată ani la rând un om de încredere, a fost surprinsă în flagrant. Acum este reținută de polițiști.

Corespondent Știrile PRO TV: „Femeia făcea curățenie în casa unui bărbat de 62 de ani și a soției lui din Gherla, județul Cluj, de aproape 9 ani. Potrivit anchetatorilor, în ultimii doi ani, aceasta ar fi început să fure în mod repetat bani din locuință.

Inițial, bărbatului i-ar fi dispărut aproximativ 25 de mii de lei și a intrat la bănuieli. Imediat, ar fi sesizat autoritățile, care au început cercetările. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că din aceeași casă au dispărut și aproximativ 15.000 de lei, care aparțineau soției bărbatului.

Proprietarii au montat atunci în locuință camere de supraveghere, iar ancheta a avansat după ce menajera a fost surprinsă în momentul în care lua din portofelul celor care o angajaseră aproximativ 2.000 de lei.

În baza probelor adunate, polițiștii din Gherla au reținut-o pentru 24 de ore pe femeia în vârstă de 41 de ani. Cercetările continuă acum sub coordonarea procurorilor, care încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională și să recupereze prejudiciul.”