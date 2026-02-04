Potrivit anchetatorilor, suspectul făcea verificări la societatea respectivă, în vederea emiterii avizului necesar pentru desfășurarea activității. Ar fi cerut 4.000 de lei pentru ca totul să se încheie cu bine pentru firma controlată.

A doua zi a primit jumătate din sumă, iar după o săptămână, restul banilor. În tranzacție ar fi fost implicat și un intermediar. Pentru a obține probe in acest dosar, anchetatorii au descins ieri dimineață, atât la sediul Direcției Sanitar Veterinare Brașov, cât și la domiciliile a 7 persoane.

Perchezițiile au durat întreaga zi. După audieri, procurorii au propus arestarea preventivă a funcționarului public, și arest la domiciliu pentru intermediar.

Un judecător de drepturi și libertăți urmează să se pronunțe asupra măsurilor preventive.