Este vorba de Mihai Rafiu - directorul general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu - director general al Uzinei Mecanice Plopeni și Liliana Sorescu - director comercial la Uzina Mecanică Plopeni, relatează Agerpres.

Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui administrator de firme, urmărit penal pentru coruperea directorilor.

Procurorii DNA solicitaseră ca cei patru inculpați să fie arestați preventiv, cerere respinsă însă de un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.

Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 18 decembrie 2025 - 16 iulie 2026, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, Mihai Rafiu, în calitate de director general al Societății Comerciale 'Uzina Mecanică București' - SA, ar fi primit de la inculpatul V.M., atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei. Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

În perioada mai - iulie 2026, în calitate de director general al Societății Comerciale 'Uzina Mecanică Plopeni' - SA, Tiberiu Alexandru Pîrvu ar fi primit direct de la inculpatul V.M. suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în schimbul aprobării unor comenzi și efectuarea de plăți aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale pe care le administra în fapt.

În cursul anului 2026, în calitate de director comercial al Societății Comerciale 'Uzina Mecanică Plopeni' - SA, Liliana Sorescu ar fi pretins și primit de la inculpatul V.M., în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de V.M. și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Conform procurorilor, într-o împrejurare distinctă, în luna februarie 2026, Liliana Sorescu ar fi primit de la reprezentantul altor societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Uzina Mecanică Plopeni suma de 3.800 USD, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate de societățile respective.

Ulterior, în perioada 15 mai - 29 iunie 2026, invocând faptul că suma de 3.800 USD primită anterior ar fi fost formată din bancnote false, Liliana Sorescu ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul inculpatului V.M., echivalentul în lei al acestei sume, respectiv 17.200 lei.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale menționate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziția de materiale și prestări de servicii.

În urma perchezițiilor efectuate la data de 23 iulie, la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu au fost identificate sume de bani în numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro. Sumele de bani au fost ridicate în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.