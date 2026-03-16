În schimb, cei doi candidați propuși de ministrul Justiției pentru a-i seconda pe viitorul Procuror General al României și pe șeful DIICOT mai au de așteptat pentru avizul CSM.

Procuror cu experiență, Viorel Cerbu, actualul șef adjunct al DNA, i-a convins pe cei șase membri ai Secției de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii să îi acorde cu unanimitate avizul favorabil. Într-un interviu de aproape două ore, candidatul pentru șefia DNA a vorbit și despre percepția publică privind corupția.

Emilia Ion, procuror CSM: DNA ar fi eșuat în combaterea infracțiunilor de mare corupție. Cum răspundeți unor astfel de critici?

Viorel Cerbu: Există corupție indiscutabil în România și este fundamentată percepția cetățenilor că de-aia există și în mod cert trebuie să facem mai mult. În mintea cetățeanului, în percepția lui, nu există un prag foarte clar între ce înseamnă corupția medie și mare și cea mică. Și adeseori, lucrul cu care el interacționează cel mai des și care îi dă mari bătăi de cap și îi stârnește repulsia, sentimentul de indignare, este corupția de nivel mic.

Viorel Cerbu susține că DNA poate prelua din nou anchetele legate de infracțiunile comise de magistrați după o pauză lungă, însă numai după ce procurorii și judecătorii, dar și societatea civilă, vor scăpa de orice urmă de îndoială că astfel de anchete pot fi făcute obiectiv.

Viorel Cerbu: „Este neîndoielnic despre DNA că deține o capacitate operațională funcțională deosebit de bună pentru a aduce eficiență pe acest segment, dar nu este suficient”.

Până atunci însă, actualul șef al DNA, Marius Voineag și actualul procuror general al României, Alex Florența, vor trebui să aștepte o nouă ședință a CSM. Deocamdată nu au reușit să obțină un aviz pentru candidaturi.

Ultimul cuvânt după aceste proceduri consultative îl va avea președintele Nicușor Dan.