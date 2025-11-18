Criză națională în combaterea violenței domestice. Lipsa de reacție a autorităților duce la tragedii repetate

18-11-2025 | 07:37
Polițiștii și procurorul care au gestionat cazul din localitatea Beciu, județul Teleorman, unde o femeie a fost ucisă de soț, deși ceruse protecția autorităților, vor fi cercetați disciplinar.

Ovidiu Oanță

Mai multe anchete interne ar fi scos la iveală grave neglijențe. Și șefii Poliției Române recunosc că 14 agenți vor trebui să dea socoteală, pentru că nu au preîntâmpinat această dramă.

Grave neglijențe în gestionarea cazului de la Beciu, în județul Teleorman, au scos la lumină și ancheta internă a Parchetului General, atât în ceea ce îi privește pe polițiștii care ar fi putut să preîntâmpine uciderea unei femei nevinovate, cât și în ceea ce îl privește pe procurorul care coordona cercetările. Motiv pentru care subofițerii au fost dați pe mâna șefilor Poliției Române, pentru a fi cercetați disciplinar, iar în cazul procurorului de la Parchetul Turnu Măgurele, a fost sesizată Inspecția Judiciară.

Criminalul din Mureș rămâne de negăsit

O poveste similară s-a petrecut în Mureș, iar suspectul principal Emil Gânj a dispărut fără urmă.

Benone Matei, șeful IGP: „Mandatul nu a fost transmis de către Secția de Poliție Rurală 13 Zau de Câmpie către structura de urmăriri din IPJ Mureș în perioada februarie 2024 – februarie 2025. Persoana nu a fost introdusă în bazele de urmăriți național. Este foarte clar că dacă ar fi respectat procedurile în vigoare, nu am fi ajuns la această situație”.

Mihaela, femeia ucisa in Teleroman
Șeful Poliției Române declanșează cercetarea prealabilă pentru 14 polițiști în cazul Mihaelei, femeia ucisă în Teleorman

Pe de altă parte, în primele zece luni ale anului, sute de agresori au fost reținuți și arestați. Iar potrivit polițiștilor, sistemele de supraveghere electronică ar putea să reprezinte salvarea în multe situații dacă și victimele ar accepta ca agresorii lor să poarte brățări electronice.

Eduard Mirițescu, adjunct al șefului IGP: „Fiecare interacțiune cu un beneficiar al acestor măsuri ce previn și combat violența domestică să fie înregistrată cu bodycam-ul și totodată s-a instituit obligația șefului ierarhic al acelui polițist ca într-un termen de maximum 3 zile să verifice modalitatea în care s-a gestionat cazul respectiv”.

48 de femei au fost ucise de partenerii lor numai anul acesta.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Dată publicare: 18-11-2025 07:37

Poliția anchetează dacă iubitul adolescentei de 17 ani ucise la Galați era și proxenetul ei. „S-au auzit și țipete”
Poliția anchetează dacă iubitul adolescentei de 17 ani ucise la Galați era și proxenetul ei. „S-au auzit și țipete”

Se fac cercetări pentru omor calificat și tâlhărie în cazul fetei de 17 ani ucisă într-un apartament închiriat în regim hotelier din Galați. Suspectul principal a ajuns în spital, după ce iubitul victimei ar fi încercat să îl oprească.

Șeful Poliției Române declanșează cercetarea prealabilă pentru 14 polițiști în cazul Mihaelei, femeia ucisă în Teleorman
Șeful Poliției Române declanșează cercetarea prealabilă pentru 14 polițiști în cazul Mihaelei, femeia ucisă în Teleorman

Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat luni că a dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soț, care reclamase anterior că a fost violată de acesta.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

