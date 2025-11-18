Criză națională în combaterea violenței domestice. Lipsa de reacție a autorităților duce la tragedii repetate

Polițiștii și procurorul care au gestionat cazul din localitatea Beciu, județul Teleorman, unde o femeie a fost ucisă de soț, deși ceruse protecția autorităților, vor fi cercetați disciplinar.

Mai multe anchete interne ar fi scos la iveală grave neglijențe. Și șefii Poliției Române recunosc că 14 agenți vor trebui să dea socoteală, pentru că nu au preîntâmpinat această dramă.

Grave neglijențe în gestionarea cazului de la Beciu, în județul Teleorman, au scos la lumină și ancheta internă a Parchetului General, atât în ceea ce îi privește pe polițiștii care ar fi putut să preîntâmpine uciderea unei femei nevinovate, cât și în ceea ce îl privește pe procurorul care coordona cercetările. Motiv pentru care subofițerii au fost dați pe mâna șefilor Poliției Române, pentru a fi cercetați disciplinar, iar în cazul procurorului de la Parchetul Turnu Măgurele, a fost sesizată Inspecția Judiciară.

Criminalul din Mureș rămâne de negăsit

O poveste similară s-a petrecut în Mureș, iar suspectul principal Emil Gânj a dispărut fără urmă.

Benone Matei, șeful IGP: „Mandatul nu a fost transmis de către Secția de Poliție Rurală 13 Zau de Câmpie către structura de urmăriri din IPJ Mureș în perioada februarie 2024 – februarie 2025. Persoana nu a fost introdusă în bazele de urmăriți național. Este foarte clar că dacă ar fi respectat procedurile în vigoare, nu am fi ajuns la această situație”.

Pe de altă parte, în primele zece luni ale anului, sute de agresori au fost reținuți și arestați. Iar potrivit polițiștilor, sistemele de supraveghere electronică ar putea să reprezinte salvarea în multe situații dacă și victimele ar accepta ca agresorii lor să poarte brățări electronice.

Eduard Mirițescu, adjunct al șefului IGP: „Fiecare interacțiune cu un beneficiar al acestor măsuri ce previn și combat violența domestică să fie înregistrată cu bodycam-ul și totodată s-a instituit obligația șefului ierarhic al acelui polițist ca într-un termen de maximum 3 zile să verifice modalitatea în care s-a gestionat cazul respectiv”.

48 de femei au fost ucise de partenerii lor numai anul acesta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













