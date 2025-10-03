Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor

03-10-2025 | 19:12
Alina Bica
Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatelor emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

În prezent, Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.

„(...) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, este sentinţa pronunţată, vineri, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Magistraţii au mai decis retragerea documentelor de urmărire a fostei şefe a DIICOT.

„Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”, se mai arată în sentinţă.

Citește și
Dragos Savulescu Mario Iorgulescu
În ce stadii sunt dosarele de extrădare pentru Alina Bica, Mario Iorgulescu, Dragoș Săvulescu și alții

Decizia magistraţilor este definitivă.

Alina Bica s-a numărăt printre „fugarii de lux” din România

În mai 2023, Ministerul Justiţiei prezenta situaţia ”fugarilor” români, iar în legătură cu Alina Bica nota: „împotriva sa a fost emis de către Tribunalul Bucureşti un mandat european de arestare pentru punerea în executare a pedepsei de 4 ani închisoare la care a fost condamnată definitiv pentru infracţiunea de favorizare a infractorului”.

„În urma localizării sale în Republica Italiană, a fost transmis mandatul european de arestare autorităţii italiene competente, care a refuzat executarea, dispunând recunoaşterea şi executarea pedepsei pe teritoriul Republicii Italiene. În prezent, au fost individualizate măsurile de probaţiune în Italia”, a transmis atunci Ministerul Justiţiei.

În noiembrie 2019, Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins apelul formulat de Alina Bica la sentinţa prin care a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare.

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost dată atunci în urmărire.

Șeful ANAF: Nu avem indicii că familia Iohannis vrea să achite datoria la stat. Fostul președinte va fi chemat în instanță

Sursa: News.ro

Etichete: Curtea de Apel Bucuresti, Alina Bica, fugari,

Dată publicare: 03-10-2025 19:00

