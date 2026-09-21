Decizia va atrage mai multe investiţii, apreciază analiştii, în timp ce recenta îmbunătăţire a ratingului suveran reflectă îmbunătăţirea finanţelor publice. Pentru investitorii care urmăresc pieţele dezvoltate din Europa, Grecia este din nou pe hartă, scrie Agerpres.

Pe 30 iunie 2015, Grecia era, practic, în faliment, după ce a devenit prima țară dezvoltată din istorie care a intrat în incapacitate de plată față de Fondul Monetar Internațional (FMI). Elenii nu au putut achita atunci o tranșă de 1,5 miliarde de euro și au declanșat cea mai masivă mobilizare din istorie a creditorilor internaționali pentru salvarea țării. După doar 11 ani, Grecia este din nou, oficial, o economie dezvoltată.

Euronext Atena a precizat că reclasificarea reprezintă "recunoaştere majoră internaţională a progreselor semnificative şi a reformelor structurale implementate în ultimii ani la Bursa de la Atena" şi scoate în evidenţă atractivitatea sporită a pieţei de capital din Grecia pentru investitorii internaţionali.

Acțiunile elene vor beneficia de o bază mai largă de capital internațional

În urma modificării, 62 de companii elene listate ies din indicele FTSE Russell "pieţe emergente avansate" şi intră în indicele "pieţe dezvoltate", conform Piraeus Securities.

Reclasificarea ajută mulţi investitori să stabilească unde investesc, astfel încât acţiunile elene beneficiază de o bază mai largă de capital internaţional.

Yianos Kontopoulos, directorul general al Bursei de la Atena, a numit decizia FTSE Russell "o realizare majoră", spunând că acţiunile elene vor beneficia de o bază mai largă de capital internaţional, atrăgând diverşi investitori şi vor fi create noi oportunităţi de finanţare pentru firmele listate.

Într-o decizie separată dar simultană, furnizorul de indici financiari STOXX a reclasificat de asemenea Grecia la statutul de "piaţă dezvoltată", astfel încât nouă companii elene - National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus Bank, Alpha Bank, GEK Terna, Jumbo, Motor Oil, PPC şi Metlen se vor alătura indicelui pan-european STOXX Europe 600.