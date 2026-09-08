Patru din zece au acest obicei, iar aproape șase din zece își repetă conversația, înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Teama a căpătat și un nume - „callergy”.

Un număr necunoscut pe ecran este suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj - fie el și vocal - în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite.

Carina Chelciov, studentă: „Ca să nu mă bâlbăi, ca să nu dau impresia că nu știu, să nu mă panichez. Vreau eu să am ideile făcute, să curgă conversația mai rapid”.

Darius, student: „Îmi scriu câteva idei pe care ar trebui să le spun sau măcar prima propoziție. Mi-e mai ușor”.

Un sondaj realizat de o aplicație de dezvoltare personală, în rândul a două mii de reprezentanți ai Generației Z și mileniali, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Iar 47% fac asta doar câteodată.

Specialiștii numesc fenomenul, sugestiv, „callergy” - în traducere, „alergie la apeluri”. Și atrag atenția asupra efectelor dăunătoare.

Adrian Marcu, sociolog: „Ei în general vorbesc foarte puțin, comunică destul de complicat, e o transformare, de fapt, de natură neurologică demonstrată științific. Social media, toate aceste rețele, i-a făcut paradoxal să comunice mai puțin într-o epocă a comunicării totale, absolute”.

Bianca Brîndușa, psiholog: „Evită contactul direct, vorbim de o nesiguranță care doar se accentuează pentru că nu exersează contactul cu ceilalți”.

Iar 78% dintre respondenții aceluiași studiu sunt de părere că slabele abilități de comunicare i-au costat bani sau oportunități. Acest lucru este confirmat și de profesorii din universitățile de la noi din țară.

Robert Kristoff, prodecan Facultatea de Mecanică Timișoara: „Am avut un proiect pe fonduri europene și s-au înscris sute de studenți. Am avut o persoană responsabilă cu comunicarea ne-a spus că tot sună și nu răspund la telefon. A existat un student care a fost sunat șase zile la rând, până când i-a trimis cineva mesaj: vezi că te-ai înscris la proiect, am nevoie de ceva documente”.

Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul „nu deranjați” sau „silențios”.

Răspunzi la telefon atunci când te sună un număr necunoscut?

Răspunsurile tinerilor din Generația Z și Millennials: 42% niciodată nu răspund; 47% câteodată răspund; 11% întotdeauna răspund.