Ţara nordică şi-a închis frontiera cu Rusia, care se întinde pe 1.340 de kilometri, în decembrie 2023, în urma sosirii a peste 1.300 de migranţi fără vize, scrie Agerpres. Potrivit

Situaţia este calmă de atunci, cu doar câteva cazuri izolate de treceri ilegale.

"În prezent, situaţia este calmă, însă tensionată, şi nu ştim cu adevărat ce ne va aduce ziua de mâine", a declarat ministrul finlandez de interne, Mari Rantanen.

Ea a făcut aceste declaraţii în sud-estul Finlandei, în apropierea punctului de trecere a frontierei Nuijamaa, care şi-a încetat activitatea în urmă cu aproape trei ani.

Cu toate acestea, "lucrurile se pot schimba rapid, motiv pentru care trebuie să fim pe deplin pregătiţi", a adăugat ea, aflată lângă o secţiune a gardului de sârmă ghimpată înalt de 4,5 metri, instalat în zone strategice şi echipat cu camere şi senzori.

În 2023, Finlanda a acuzat Rusia că poartă un "război hibrid" prin orchestrarea sosirii de migranţi din ţări terţe la graniţa sa, acuzaţii respinse de Kremlin.

Gardul a costat 380 de milioane de euro

"Este vorba despre un element din sistemul nostru de securitate a frontierelor şi ne ajută la supraveghere, dar ne permite şi, dacă este necesar, să împiedicăm oamenii să intre pe teritoriul finlandez", a explicat Rantanen.

Acest "proiect de infrastructură de o amploare excepţională" a implicat aproximativ 1.000 de proprietari de terenuri şi sute de companii, potrivit poliţiei de frontieră finlandeză.

Radiodifuzorul public finlandez YLE scrie luni că proiectul a costat circa 380 de milioane de euro, iar gardul a fost inaugurat înaintea termenului de finalizare programat inițial.

Garduri similare au fost ridicate în Letonia, Lituania şi Polonia de-a lungul graniţelor cu Belarus, precum şi în Estonia, la graniţa cu Rusia, pentru a limita fluxul de migranţi.