CTP, despre situația spre care se îndreaptă România: ”Vei ajunge un soi de iobag, un sclav modern”

Cei doi jurnaliști au discutat despre interviul în care Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat răspicat că ”vor fi modificate Codurile Penale mult” și că vor fi puși miniștri cu probleme penale în viitorul Guvern ”pentru că putem”.

Andreea Esca: ”Legat de interviul dat de Codrin Ștefănescu la Adevărul, miercuri. Cum vi s-a părut? Este cumva elocvent pentru ce se întâmplă în țară?”

Cristian Tudor Popescu: ”Da, este. Codrin Ștefănescu e mai reprezentativ, în acest moment, pentru România. El, Liviu Dragnea sunt mai reprezentativi pentru România decât au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană sau Victor Ponta. La acești lideri ai PSD puteai să mai vezi cât de cât o anvergură. Faptul că mai gândeau lucrurile în legătură cu România și în relație cu exteriorul, cu Uniunea Europeană, cu Europa, cu lumea. Mai știau o limbă străină, unii chiar bine: Năstase, Geoană, Ponta. Aveau idei legate de proiecte de țară. Firește, își aveau defectele lor, păcatele lor, dar în ultimă instanță nu erau niște oameni simpatici pentru mase, potriviți cu masa din România. Cu electoratul lor.

Fiecare dintre ei avea un anumit ștaif, o anumită distanță, începând cu Ion Iliescu. Sigur, Iliescu pupa babele în campania electorală, zâmbea tot timpul, dar păstra o distanță, o simțeai, față de masă. La fel, Adrian Năstase, nu mai vorbesc, la fel Geoană, la fel Ponta.

Oamenii ăștia nu au reușit să fie suprapuși perfect cu acea mediocritate confortabilă de aici. Cu ideea fundamentală ”domne, să nu avem probleme, încă e bine. Vrem liniște”. Cum s-a scris pe ziarul ”Adevărul” înainte de alegerile din 20 mai, pe prima pagină, albă complet: ”Avem nevoie de liniște, oameni buni”, iar restul paginii era albă. Această liniște care este liniștea morții. E rigor mortis. Ce fac acești oameni care se potrivesc atât de bine cu mediocritatea, cu lașitatea din România? Acești oameni care ne conduc acum.

Ne trag, ne aruncă înainte de 1848. Voiam să spun ”ne aruncă în anii 1980”, în care Ceaușescu, la fel, dădea cu flit Occidentului, dădea cu flit Americii. N-avea nevoie de nimeni, rupea legătura cu țările civilizate. Mai păstra legătura cu nu știu ce republică bananieră din Africa. Cu nu știu ce Mbogo, Mbabe de pe acolo. Și în același timp își lua prizonier propriul popor, nu mai era nevoie să vină un năvălitor străin, pentru că Ceaușescu ocupa această țară. Asta se întâmplă în clipa de față, dar este mai mult de atât.

Știți cum arăta România înainte de 1848? Era domnitor Mihai Sturdza. El era împăratul, nu era domnul României, era împăratul corupției în România. Întreaga țară funcționa pe bază de corupție. Asta era motorul societății, corupția. Toate funcțiile, dregătoriile din stat erau vândute cu tarif. Se știa cât este să fii vornic, paharnic. Fiecare dintre aceste dregătorii își avea prețul și comisionul pe care îl lua Vodă. El controla toate șpăgile, tot traficul de influență până la cele mai de jos niveluri. El își lua partea și dacă era pus un șef pe la județ, ceva, un șef de consiliu județean cum ar veni astăzi. Corupția iradia în toate păturile societății.”

Andreea Esca: ”Păstrăm o tradiție atunci, înțeleg.”

Cristian Tudor Popescu: ”Tradiția s-a rupt, de vreo 7-8 ani în România. Pentru prima dată în 500-600 de ani, în România se luptă cu adevărat împotriva corupției. A apărut o forță care să contracareze corupția. Acum, se încearcă revenirea la Vodă Sturdza, înainte de 1848 și înainte de Codurile Penale ale lui Cuza, din 1864-1865. Adică, nicio lege sau legi care nu contează, totul este arbitrar, cei care sunt la putere au drept de viață și de moarte asupra supușilor, asupra celor săraci, celor lipsiți de apărare. Ei sunt deasupra legii, ei hotărâsc totul și niciunul dintre ei nu se supune Justiției.

Vedeai atunci un boier să fie adus în Justiție? Așa ceva nu exista. Cel mult domnitorul îl chema și îi spunea ”nu ți-ai plătit dările, te dau jos din funcție”.

Andreea Esca: ”Codrin Ștefănescu zicea foarte clar miercuri că vor fi păstrați miniștrii cu dosare penale ”pentru că putem”. Pentru că au fost aleși de poporul român prin vot și pentru că ”ăștia #rezist” sunt foarte puțini. Deci nu o să schimbăm legile în funcție de ce spune foarte puțină lume atâta vreme cât majoritatea este cu noi.”

Cristian Tudor Popescu: ”Are dreptate. Se potrivește, cum am spus, cu masa statistică a acestui popor. A dat cel mai penetrant răspuns și cel mai prizabil de către mase, ”pentru că putem”. Nu s-a apucat să spună ”sunt abuzuri, până la sentința definitivă, prezumția de nevinovăție”. Nu, domne. ”Pentru că putem”. Acest ”pentru că putem” i-a uns pe inimă, s-a dus la casa sufletului acelor mulți din această țară care n-au ieșit în Piața Victoriei niciodată, nici în Piața Universității în 1989. Are dreptate Codrin Ștefănescu, câți au ieșit în stradă în 1989? În noaptea aia, la Universitate, au fost maximum 5.000 de oameni în vârful manifestației. În țară, în 22 decembrie au ieșit 2-300.000, București și restul orașelor. Unde erau restul, milioanele și milioanele de români? Se uitau la televizor să vadă ce se întâmplă.”

Andreea Esca: ”Ziceți că îi va unge la suflet pe aceia care i-au votat. Să zicem că pe ei nu îi interesează că se vor modifica niște legi ale Justiției, că nu îi atinge direct. Să zicem că nu îi interesează că niște oameni corupți îi conduc. Dar, spuneți-mi, nu îi interesează nici faptul că nu există autostrăzi, că și ei merg pe aceleași străzi. Nu îi interesează nici faptul că nu se construiesc spitale? Că și ei se duc acolo când sunt bolnavi. De ce spuneți că i-a uns pe suflet, ei nu simt că există lucruri de făcut care nu se fac?”

Cristian Tudor Popescu: ”Pentru că există o tendință spre brutalitate, spre primitivism în acest popor. Un refuz al ideilor abstracte, care țin de Justiție, morală, comunicare, pentru că asta înseamă autostrăzile înainte de orice. Toate astea sunt idei abstracte.

Într-o carte extrem de interesantă, ”Sapiens”, autorul Yuval Noah Harari spune acest lucru esențial: societatea umană, homo sapiens, s-a diferențiat de celelalte specii, chiar și de celelalte rase de homo, hominizi, din perioada respectivă, prin capacitatea de a crede mase suficient de mari de oameni în idei abstracte, în abstracțiuni, în lucruri care nu țin de vânatul mamuților, de cules rădăcini, de băgat în gură, de reproducere, de căutat o peșteră mai caldă. Toate astea erau palpabile, tangibile. În momentul în care au apărut aceste idei, precum religia, care nu se mai vedea, nu puteai să o guști sau miroși, acestea au fost cele care au strâns la un loc mari mase de oameni în ceea ce s-a numit apoi societatea omenească. Altfel, rămâneau niște grupuri, nici măcar triburi, de hominizi, prin savană sau pădure, nu mai mult de 100 de persoane, care și-ar fi dus viața așa cum celelalte specii nu se strâng niciodată un milion de exemplare ale aceleiași specii. Nu se strâng nici rechinii, nici vulturii, nici gazelele un milion la un loc. Există niște limite foarte mici în care grupul respectiv subzistă.”

Andreea Esca: ”Pe de altă parte, mie nu mi se pare nimic abstract în autostradă.”

Cristian Tudor Popescu: ”Ba da. Autostrada înseamă ceva abstract, înseamnă comunicare în primul rând. Nu înseamnă o roată care se învârte pe niște asfalt. Ce înseamnă autostrada pe care, incredibil, nu vor să o construiască diriguitorii acestei țări în anul 2018? Două autostrăzi trebuie făcute, Iași - Târgu Mureș și Transilvania, să avem legătura, să nu mai fie Bucureștiul mai departe de Timișoara decât Viena și decât Budapesta, cum este în clipa de față. Sau de Cluj.

Am fost în Serbia, care nu este mult evoluată față de noi. A fost, înaintea noastră, în anii comunismului, dar acum nu. Dar nu e membru UE, NATO și totuși are un avantaj enorm față de România: are o coloană vertebrală, o autostradă care străbate Serbia de la Sud la Nord. Oriunde te-ai afla în țară, te racordezi, așa cum ai vertebrele coloanei vertebrale și nervii care pleacă de acolo. Te racordezi de oriunde. Mă duc pe autostradă, merg pe ea, ies și mă duc pe unde am treabă. Autostrada străbate, ca o șiră a spinării, Iugoslavia și se duce de acolo spre Occident. Asta este ce nu avem noi, ceea ce înseamnă mult mai mult decât a merge cu mașina personală pe autostradă, în condiții mult mai bune. Înseamnă comunicare.

Când discutam despre Brâncuși și Cumințenia Pământului, cu un profesor din Iași, la radio, i-am spus ”vorbiți despre Brâncuși fără să-l cunoașteți. Ați fost vreodată la Târgu Jiu? Ați dus elevii din Iași până la Târgu Jiu să vadă marele ansamblu de acolo: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și așa mai departe?” La care omul mi-a răspuns: ”Domnule Popescu, păi de la Iași până la Târgu Jiu, dumneavoastră știți cât facem? Cum să duc eu copiii până acolo?” Am înțepenit, avea dreptate, era enorm. Mai degrabă te sui în avion și zbori până la Budapesta sau Viena decât să te duci de la Iași la Târgu Jiu.”

Andreea Esca: ”Atunci revin la întrebarea mea: electoratul PSD crede că după ce se va termina toată discuția despre abstracte, lucruri precum Legile Justiției, acești oameni pe care i-au ales se vor ocupa și de ce îi interesează pe ei concret?”

Cristian Tudor Popescu: ”Pe ei îi interesează buzunarul și burta. Atât.”

Andreea Esca: ”Chiar și asa. Se vor ocupa de aceste lucruri și le va fi bine?”

Cristian Tudor Popescu: ”Nu, nu se vor ocupa. Evident că este o minciună și asta. Este o iluzie că le vor umple buzunarul și burta. Dacă ar deschide ochii... ei stau ca maimuța străveche chinezească în clipa de față, cu mâinile la ochi. Nu vor să vadă.

Uitați-vă la această batjocură de Ordonanță 600. Să ne pui pe toți să plătim, să completăm până în 31 ianuarie. O dai în decembrie, ai sărbătorile și apoi până pe 31 ianuarie toată lumea să meargă să depună declarația asta. Este o demență, este noroiul minții, cum să faci așa ceva?! Ei bine, au făcut. Acum, firește, s-a dus acolo Dragnea, au renunțat. Era prea de tot. Deci își bat joc de oameni sistematic cu așa-zisa ”revoluție fiscală”, care este apocalipsa fiscală prin care încearcă acum să smulgă bani de la oameni după ce au dat pomeni cu măririle de salarii ca să câștige capital electoral. Finalmente, nu, nu le vor umple nici buzunarul, nici burta, va fi o cruntă dezamăgire. Dar, ”încă e bine”, asta e filosofia. Și ”poate ne dau ăștia, totuși, ceva”. Stau, nu vor să vadă, ”ce mă interesează pe mine Justiția? Ce mă interesează pe mine ce spune Bruxelles-ul, Timmermans, Juncker, cine sunt ăștia domne?””

Andreea Esca: ”A venit și răspunsul alor noștri, care au spus că probabil au fost prost informați despre ce se întâmplă aici.”

Cristian Tudor Popescu: ”Răspund exact ca Ceaușescu, în anii 1980. Cum au răspuns Departamentului de Stat american, așa au răspuns și Comisiei Europene. ”Noi n-avem nevoie de nimeni!” Rămânem noi de noi aici. Curând o să revenim la începutul anilor 1970, la curentul acela folosit de Ceaușescu care mergea până la deromanizarea României. Deci, ne întoarcem la daci. Ai văzut că acum simbolul ales de România pentru președenția UE este lupul dacic. Care scotea urlete când era ținut în cap de băț.

Este un anti-occidentalism pe care Ceaușescu l-a alimentat sistematic în întreaga lui propagandă atunci. Anti-intelectualism, anti-urbanism mergând până la negarea influenței latine și romane asupra acestui popor. Spre asta ne întoarcem în frunte cu acești domni. Cu domnul Codrin, cu doamna Dăncilă, cu domnul Dragnea. Și oamenii ăștia nu vor să vadă lucruri care nu se pipăie, nu se miros, care nu sunt palpabile. Nu vor să le vadă, nu vor! Dacă s-ar gândi puțin ar constata că, finalmente, într-o țară în care ajunge atotstăpânitoare, corupția ajunge lege, așa cum erau Principatele înainte de 1848, în acea țară, inevitabil, tu vei ajunge un soi de iobag, un sclav modern, așa cum erau atunci robii țigani, asa vom ajunge cu toții în țara asta cu o asemenea conducere. Spre asta duce corupția, spre sărăcie, sclavie și bătaie de joc. Dar pentru asta trebuie, cum spunea Hariri, ca mari mase de oameni să treacă de idealuri cotidiene ale buzunarului și burții, să gândească în termeni abstracți. Există și astfel de oameni în România, elite, dar sunt foarte puțini. Întotdeauna au fost foarte puțini.

Andreea Esca: ”Cum vi se pare poziția tinerilor din România față de ce se întâmplă în țară?”

Cristian Tudor Popescu: ”Poziția tinerilor este diferită față de cea a persoanelor în vârstă. Ce înseamnă tineri? Aș spune cei până în 40-45 de ani. Au clar o atitudine diferită. Mulți dintre ei sunt dintre cei care au ieșit în piețe. Dacă ne uităm la compoziția mulțimii din piețele României care a manifestat, vedem clar că foarte mulți dintre ei sunt până în 45 de ani. Sunt și oameni mai în vârstă, dar clar mai puțini.”

Andreea Esca: ”Ce o să facă ei în continuare?”

Cristian Tudor Popescu: ”Din păcate, o să plece din țară, asta o să facă. Pentru că lucrul acesta se întâmplă din vremea comunismului, când singura soluție pentru mulți era plecarea, ea s-a prelungit și după 1989. Suntem țara cu cea mai mare rată de emigrație după Siria. Sunt 3,4 milioane de români în afara granițelor și, după Siria, unde a avut loc un război devastator, iată că ce s-a întâmplat în România după 1989, conducerile țării au scos din țară atâtea milioane de români și hemoragia asta continuă, este accelerată, pleacă în continuare. Tinerii, în special, nu văd altă soluție.”

Andreea Esca: ”Și nu sunt foarte mulți tineri hotărâți să facă copii. Și asta este o problemă.”

Cristian Tudor Popescu: ”Acesta este mecanismul de răspuns ultim al societății în fața unei conduceri corupte și autoritariste. Refuzi să procreezi. Eu am ajuns să mă nasc în societatea asta. Nu m-a întrebat nimeni dacă am vrut să mă fac român. Dar dacă m-am născut aici, nu vreau ca fiica mea sau fiul meu să sufere ce am suferit eu aici. Și atunci refuzul procreării, apoi plecarea din țară. După toate estimările internaționale, România este, după Bulgaria, țara cu cea mai mare scădere a populației din Europa. În 2050, 23% va scădea populația Bulgariei, 17% populația României. România se îndreaptă spre descompunere.”

Andreea Esca: ”Am avut un reportaj în care un copil de clasa a VIII-a a scris, despre cum vede el România, că el crede că, în viitor, dacă nu se vor schimba lucrurile, ”țara mea o să fie o țară goală”.”

Cristian Tudor Popescu: ”Perfect, în naivitatea lui genială. Va ajunge așa cum s-a spus de atâtea ori, ”o țară minunată, păcat că e locuită”. Se va ajunge la asta. Iar, atenție, o să spun ceva foarte neplăcut și periculos, dar nu pot să nu o spun. În Transilvania, pericolul principal, pentru mine, nu sunt mișcările autonomiste ale UDMR, legat de Harghita, Covasna, scaunele Secuiești. Nu. Pericolul cel mai mare este ca Transilvania, cu români cu tot, să hotărască că nu prea mai are ce căuta în România.

Dacă te uiți puțin, există un soi de ”seceră roșie”: Moldova și Muntenia, care au acest electorat foarte puternic al PSD-ului. Oameni săraci, de la Vaslui până în Teleorman. I-ați văzut cum s-au manifestat reprezentanții acestor județe. Și de cealaltă parte Transilvania, care are mult mai multe legături cu Occidentul. Și este posibil ca, într-un anume moment, să se producă și asta.”

Andreea Esca: ”Pentru că vorbim de legăturile cu Occidentul, nu suntem la Davos.”

Cristian Tudor Popescu: ”Nu mi-a venit să cred când am văzut știrea asta, că nu e nimeni la Davos. Acum 20 de ani am fost acolo în delegația condusă de președintele Constantinescu la Davos. Erau întâlniri, veneau președinți, era Bill Gates acolo, șefi de mari companii, care discutau cu delegația română. Era și ministrul Economiei.”

Andreea Esca: ”Adică nu mai suntem interesanți acum pentru lume?”

Cristian Tudor Popescu: ”Nu știu cât este vina noastră că nu ne-am dus acolo și cât că nu ne-au chemat. Cert este că nu suntem acolo, ceea ce e incredibil. La Davos se conturează ce se va întâmpla cu economia, cu finanțele mondiale în anii următori. Sunt principalii factori de decizie politico-economică din lume acolo. Și, după 20 de ani, România recade în absența de la Davos.

Dar au vreo problemă cu asta? Asta este diferența fundamentală: Năstase, Ponta, Geoană voiau totuși să păstreze legăturile cu Occidentul. Puteau fi acuzați de multe, dar nu că ar fi vrut să taie legăturile României cu Vestul, cu Occidentul, să rămânem o insulă în derivă aici în Est. În vreme ce acești domni nu au niciun fel de apăsare să facă lucrul acesta.

De aceea spun că perspectivele nu pot fi decât negre. Pur și simplu tot efortul acelor pașoptiști, care în 30 de ani au transformat o țară de triburi, coruptă de sus și până jos, cu 2-3 milioane de bordeie, au transformat-o într-un stat, care a început să conteze în Europa. Tot efortul acela se duce acum pe Apa Sâmbetei și ne întoarcem în întunericul primei jumătăți de secol XIX.”