Val de reacții după sistarea bursei pentru transport. Sorin Cîmpeanu spune că un elev poate primi 1.000 de lei de la stat

Pe de altă parte, Ministrul Educației spune că a crescut bugetul pentru alte tipuri de burse și că un singur copil ar putea să ia o mie de lei lunar. Doar că aceasta este o situaţie excepţională.

Emanuel are 18 ani și este elev în clasa a 12-a la Colegiul Naţional „George Coșbuc”. Vine în fiecare zi în Bucureşti din localitatea Fundulea, judeţul Călărași. Este unul dintre elevii care nu vor mai beneficia de bursa acordată în trecut adolescenţilor din mediul rural.

Emanuel Stoica, elev: „Eu în localitatea mea de domiciliu nu am unitate de învățământ bilingvă, așadar am dat pentru București, «Coșbuc». Aprobarea acestui ordin nu mai susține educația, nu mai susține tinerii. Personal investeam foarte mult în cărți, în materiale pe care le primeam pentru a-mi îmbunătăți limba engleză."

Elevii în situaţia lui Emanuel primeau 200 de lei pe lună, indiferent de venitul net al familiei. Doar că Ministrul Educației nu mai este de acord că cei din familii cu venituri mari să beneficieze de bursă socială.

Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației: „Bursa socială e 200 de lei, o primește dacă are venituri reduse, boli cronice, dizabilități sau este orfan, în plus dacă mai merge și într-o scoală din altă localitate. În funcție de distanță, decontarea e de până la 300 de lei. Pe lângă asta, dacă învață bine și primește bursă de performanță, mai are 500 de lei. Deci un elev care învață, este din mediul rural și învață la o scoală în altă localitate este susținut de statul român cu 1000 de lei pe lună, în urmă cu trei ani era susținut cu câteva zeci de lei pe lună."

George Roman, „Salvați Copiii”: „Știm că acest tip de departajare va afecta zeci de mii de copii, nu vorbim despre câțiva care reușesc să atingă cea mai mare sumă posibilă. Știm foarte bine că mediul rural este cel mai afectat. Acolo avem procentul cel mai ridicat de rezultate în sfera analfabetismului funcțional. Știm că infrastructura este foarte proastă în unele situații".

Cei din Ministerul Educației au estimat că în acest an peste 130 de mii de elevi vor face naveta. Pentru ei se pregătește o ordonanță de urgenţă care va dubla sumele necesare pentru transportul copiilor de la domiciliu la școală, în funcție de kilometri parcurși.

