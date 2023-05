Tabere militare și de karting pentru copii. Ce cursuri se organizează și de la cât pornesc prețurile. „E o experiență unică”

Sau pot învața să gătească sănătos și să își mențină greutatea optimă a corpului. Prețul unei astfel de distracții începe de la 4.500 de lei.

În Bacău se organizează de 5 ani o tabără cu specific militar. În ciuda condiţiilor stricte, locurile se ocupă extrem de rapid.

Fie că vorbim despre tineri care se pregătesc pentru o viitoare carieră militară, sau despre copii care vor să încerce o provocare, cu toţii spun că experienţa este unică

Ana, elevă: „Mă descopăr pe mine şi descopăr multe lucruri noi, cum să mă apăr, cum să aprind focul şi cum să mă orientez prin pădure.”

Ștefan Felea, elev: „Am învăţat să acord primul ajutor. Mi-a plăcut foarte mult modulul, am tras cu arme airsoft, am învăţat să ne orientăm în pădure şi multe altele.”



La Brașov copiii sunt așteptați într-o tabără de karting, care are un circuit profesionist. Organizatorii asigură instructorii, mașinile și echipamentul necesar.

Copil: „E o experiență unică și mi se pare foarte interesant că cineva s-a gândit să facă o tabără cu un astfel de sport.”

Copil: „Facem mișcare, mergem la piscină, am fost la Lacul Sfânta Ana.”

Pe lângă inițierea în acest sport, se organizează și cursuri de educație rutieră, jocuri de dezvoltare personală, excursii și focuri de tabără.

Experiența durează 6 zile, iar prețurile pornesc de la 4.500 de lei. Sunt acceptati copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.

Dacă în timpul iernii, organizatorii taberelor din Straja îi învață pe cei mici să schieze, vara aici sunt organizate tabere de câte 3 săptămâni, în care copii au ocazia să dea jos din kilogramele acumulate în timpul școlii.

Adelina Fodoran, nutriționist: „Nu ne înfometăm pentru că suntem foarte activi de dimineața până seara, petrecem mult timp în natură, facem drumeții dificile, mâncarea e una corect gătită.”

Marius Fodoran, organizator Tabere Straja: „Copii la noi în tabere ajung să slăbească un procent de 8% din greutatea corpului lor. Psihologul completează activitatea noastră cu educație emoțională, ei ajungând, copii, să aibă un echilibru emoțional în tabăra noastră.”

În alte locuri din țară copii învață codul bunelor maniere - felul în care e bine să se comporte în societate.

Ilie Popescu, organizator tabere: „Mare parte a clienților noștri sunt școlile private din țara noastră. Lucrăm foarte mult cu școli private din Craiova, Cluj, București și chiar din afara țării.”

Anul acesta vacanța de vară începe în 17 iunie și se încheie pe 3 septembrie, când va începe noul an școlar.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-05-2023 07:56