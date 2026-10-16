Însă acum, autoritățile din România și cele de peste ocean au încheiat un parteneriat pentru co-finanțarea programului.

Elevii selectați vor beneficia de o bursă care le acoperă costurile și vor sta la o familie-gazdă. Pentru cei care au trecut deja prin această experiență, plecarea de acasă la 16 ani a însemnat mai mult decât un an de studiu.

Amalia avea doar 16 ani când a plecat din Tulcea în America. A ajuns în Ellensburg, statul Washington, unde a locuit la o familie cu trei fete. A urmat acolo clasa a XI-a și a descoperit cum este să trăiești într-un mediu complet nou.

Amalia Pintilie, studentă: „A fost minunat. Cu siguranță e o experiență grea pentru un copil de 16 ani. Familia a fost cea mai frumoasă surpriză din această experiență, încă vorbesc cu ei o dată pe lună. Sărbătoarea de Thanksgiving este ceva ce nu o să uit niciodată”.

Și pentru Estera, plecarea a venit cu emoții și multe necunoscute. A stat în Hickory, Carolina de Nord, într-o casă cu doi băieți mai mici.

Estera Uda, studentă: „Când am ajuns în aeroport, eram puțin pierdută, pentru că eram singură într-un oraș nou, într-o țară nouă. Spre deosebire de așteptările mele, au fost foarte călduroși, erau foarte interesați să vadă de unde sunt, eram practic colega lor nouă”.

Peste 3.000 de elevi români s-au înscris pentru 20 de locuri

Reluarea programului vine după ce bursele FLEX au fost suspendate anul trecut, din cauza lipsei de fonduri. Înscrierile se vor încheia pe 22 octombrie.

Ramona Omet, director-executiv American Councils România: „În cadrul acestei etape, elevii interesați trebuie să completeze o aplicație online. Suntem extrem de bucuroși că programul Flex Global în România se extinde”.

Anul acesta au fost disponibile 20 de locuri și s-au înscris peste 3.000 de elevi români. Asta înseamnă că în medie un candidat din 150 a ajuns să fie selectat. Pentru următoarea ediție numărul burselor a crescut și a ajuns la aproape 70, astfel că mai mulți elevi români vor avea șansa să studieze la o școală din Statele Unite.

Programul FLEX a început în 2015, iar până acum peste 270 de liceeni au studiat în Statele Unite.