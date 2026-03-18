După o întâlnire — fără rezultat — cu noul ministru al învățământului, liderii sindicali au lansat un nou apel către profesori să nu se prezinte luni la simulare.

Corespondent PROTV: „Aproape toți profesorii Colegiului Național Gheorghe Lazăr din Capitală au semnat și pentru boicotarea bacalaureatului. Vorbim despre 250 de elevi ai celui mai bun liceu din țară, dacă ținem cont de media de la bacalaureatul de anul trecut — 9,55. Inspectorul școlar general pe București spune că nu poate muta copiii în alte școli, ca să susțină proba.

Elev: „Da, ar fi un antrenament în minus, pentru că în ceilalți ani s-a dat simularea, ar fi puțin incorect ca anul acesta să nu se dea.”

Corespondent PROTV: „Voi sunteți obișnuiți de la concursuri, olimpiade, examenul intră în altă categorie de stres?”

Elev: „Examenul bac? Cumva da, pentru că la olimpiade poți să te duci din plăcere, îți alegi tu. Bacul e cumva o necesitate.”

Între timp, noul ministru al Educației s-a întâlnit cu sindicaliștii din învățământ, dar nu a reușit să îi convingă să renunțe la protest. Iar șefii celor mai mari federații le-au cerut insistent să nu se implice nici în probele de săptămâna viitoare.

Pentru viitorii candidați la evaluarea națională și la bacalaureat, oficialii Ministerului Educației pregătesc o nouă sesiune de testări, cu lucrări scanate și corectate tot în platforma digitală.

Prof. Alina Meclea, inspector școlar: „Am fost anunțați că cei care nu au susținut simulările pot să facă acest lucru la o dată ulterioară care va fi anunțată de Ministerul Educației, astfel încât niciun elev să nu fie lipsit de această evaluare inițială, înaintea examenului.”

Ministrul învățământului nu a răspuns solicitărilor sindicale de a oferi fonduri pentru plata profesorilor care se ocupă — acum, voluntar — de corectarea tezelor de la simulări.