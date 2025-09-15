Măsură controversată pentru elevii care deranjează orele. „Mie îmi sună a pușcărie”

Începutul de an școlar vine și cu o controversă legată de „sălile de detenție”. Mai exact, acele spații special amenajate pentru elevii care deranjează orele.

Unii directori spun că măsura este binevenită pentru anumiți copii care nu pot fi ținuți în frâu, alții refuză pe principiul că educația se face în clasă.

Cert este că acolo unde se aplică pedeapsa seamănă mai mult cu o oră de studiu suplimentar, doar că neplanificată și nedorită. Nu este o realizare să ajungi într-o astfel de sală, mărturisesc acești elevi.

Riscă să fie trimiși în detenție toți cei care sunt prinși cu telefonul în oră, le răspund urât profesorilor ori sunt agresivi atât cu dascălii, cât și între ei, conform regulamentului.

Cum funcționează sala de izolare

Într-o singură școală din Capitală, de exemplu, cam patru-cinci elevi ajung săptămânal în sala de izolare, o fostă anexă a laboratorului de chimie. Sunt supravegheați permanent de profesorul de serviciu.

Daniela Voinea, director Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi”: „Noi îi zicem sala de remediere comportamentală. Cei care chiar deranjează orele și deranjează nu pe mine ca profesor, ci pe colegii lor fac gălăgie, nu vor să-și ia notițe, sunt agitați. În momentul în care se plictisește, îl ține pe unu’ de vorbă, îi cere altuia creionul, eventual se ridică și pleacă să ceară colegului de pe ultimul rând o gumă.”

Elevii sancționați nu primesc absențe, dar fac muncă suplimentară, lucru pe care îl află și părinții lor.

Corespondent PROTV: „Sunt la intrarea în așa-numita sală de detenție, care e și în plin proces de reamenajare. Elevii care ajung aici nu vor sta degeaba. Pot fi puși fie să citească literatură sau poezie, să facă exerciții la matematică sau fișe de lucru, ori să-și pună întrebări de reflecție. Ideea e, în teorie, să-și liniștească mintea, să-și îmbogățească vocabularul și să înțeleagă ce înseamnă respectul în clasă.”

Sala de detenție a fost adoptată oficial în statutul elevului, însă școlile nu sunt obligate să aibă așa ceva. Inițial, copiii s-au speriat.

Opinii împărțite despre măsură

Mădălina Tache, bibliotecar: „Au fost destul de panicați, inițial s-au gândit că va trebui să stea aici, unii dintre ei nu își mai doreau să vină la bibliotecă.”

Sunt destui și directorii care nu acceptă acest tip de pedeapsă.

Sincron Diana Răducanu, director adjunct Jean Monnet: „În primul rând nu există spații pe care să le putem folosi în acest sens. În al doilea rând, nu cred că este o metodă corectă pentru copii să-i scoatem de la ore. S-ar încărca și una dintre cele mai importante prevederi ale legii educației, și anume dreptul la educație al fiecărui copil.”

Cristian are o pagină online unde abordează diverse teme din educație, iar „sala de detenție” a fost printre cele mai controversate. Tinerii au tratat diferit subiectul: „mie îmi sună a pușcărie”, „măcar stăm degeaba”, „mi-ar conveni, fac temele și am timp liber acasă.”

În România sunt și școli private care adoptă de ani de zile acest sistem pentru sancționarea elevilor indisciplinați.

