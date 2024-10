Legătura neobișnuită între ora de istorie din școala de la Ciolpani și Assassin's Creed

Următoarea etapă prevede ca mai mulți profesori să fie pregătiți pentru o astfel de predare interactivă.

Profesor: „Vreau asta la ora de istorie, să fiți detectivii istoriei. Cu lupa căutăm indicii, mergem peste tot. Trebuie să căutam într-un joc.”

La școala gimnazială din Ciolpani lecția la istorie numită "Mediul natural și viața cotidiană în Orientul Antic" este predată cu ajutorul jocului Assassin's Creed. Personajul a apărut şi la festivitatea de deschidere a olimpiadei de la Paris.

Elevii, cu ajutorul unei console, descoperă orașul antic și au ca temă să observe detaliile din joc - oamenii, orașul și mediul înconjurător.

Iulia Onac, profesor de istorie: „Sunt ei implicați acolo, trebuie să meargă pe străzi, în cazul jocului de azi, trebuie să observe detaliile. Sunt mult mai atenți, atenția le e clar mai marita decât dacă le-aș arăta o poză și ar omite multe, multe amănunte".

Proiectul "Games în School" este deja în 40 de școli din ţară. Cu ajutorul jocurilor video sunt predate materii precum istorie, matematică și engleză. La o școală din Râmnicu Sărat, profesoara de matematică folosește jocurile video ca opțional.

Elena Alina Hoțescu, profesor de matematică: „Este al doilea an consecutiv în care am introdus acest opțional. Avem o oră separată de cele patru ore de matematică din trunchiul comun. Eu ştiu ce le predau la oră, și atunci când avem opționalul ştiu cum să aleg jocul care să aibă legătură cu ce am predat anterior. De exemplu, suntem la numere naturale, înmulțiri cu numere naturale, o să găsesc un joculeț care să le dezvolte această capacitate".

Andreea Sava, coordonator proiect: „Există două manuale create la nivel european, iar noi la asociație le-am tradus în limba română și le-am dat profesorilor. În aceste manuale există informații despre cum ar trebui să se desfășoare o oră unde apar și jocurile video și ce video sunt recomandate pentru diferite materii"

Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România urmează să lanseze alături de Casa Corpului Didactic un curs avizat dedicat profesorilor. Cadrele didactice se vor putea înscrie gratuit.

