Jocurile video pe care profesorii le pot folosi pentru a-i face pe copii să învețe mai ușor

Dacă aveam și noi jocuri în școli, ce atenți am fi fost la ore. Andreea Medvedovici Per este director la RGDA – asociația care a creat acest program, ”Games in schools”.

”RGDA este Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri în România, avem comunitatea care dezvoltă jocuri pentru lumea întreagă. ”Games in schools” este un proiect realizat cu ajutorul Federației Europene de Jocuri Video care încearcă să ofere profesorilor formare în a folosi jocurile video atât de iubite de copii ca resursă educațională și, bineînțeles, motivațională”, a declarat Andreea Medvedovici Per.

Celebrul joc Assassin’s Creed, util la lecțiile de istorie

”Și mie mi-a fost greu să cred, dar jocurile pot fi introduse în absolut toate materiile, pentru că putem avea, de exemplu, jocuri care au mișcare și dans și pot fi folosite la Educație fizică, avem jocuri ca Assassin’s Creed care pot fi folosite pentru profesorii de istorie să ajute copiii să se imerseze în anumite perioade istorice”, a mai spus Andreea Medvedovici Per.

