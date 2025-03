Inteligența artificială este studiată tot mai mult în universitățile din România. Subiectele de examen, generate cu algoritmi

Și în China, universitățile au anunțat că extind cursurile de specializare în inteligența artificială.

La Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii din București, toate programele de licență au un curs de inteligență artificială în anul trei, iar la master, studenții se pot specializa în acest domeniu.

Proiecte de cercetare în inteligența artificială

Un grup de cercetare format din doctoranzi și profesori lucrează la o aplicație asemănătoare ChatGPT.

Mihnea Alexandru Moisescu, decanul Facultății de Automatică și Calculatoare: „Studenții noștri au cursuri pe dezvoltare de jocuri și multimedia, iar aici crearea de filme este făcută cu inteligență artificială cu scopul de a crea jocuri realiste, de a lăsa imaginația să zboare. Și pe partea de cercetare, legătura între AI și tehnologii emergente, cum ar fi quantum computing.”

La Universitatea de Vest din Timișoara, specializarea Inteligență Artificială are 25 de locuri bugetate și 50 la taxă, iar concurența este mare.

Cosmin Bonchiș, decanul Facultății de Matematică și Informatică UVT: „Studenții trebuie să învețe nu doar să folosească astfel de tool-uri, ci să creeze modelul din spate, pentru că altfel nu sunt decât niște simpli utilizatori.”

Și Universitatea Politehnica Timișoara are o specializare de masterat în inteligența artificială. De altfel, toți profesorii participă la cursuri de pregătire în care învață cum să folosească astfel de aplicații la ore.

Utilizarea AI în procesul educațional

Robert Kristof, prodecanul Facultății de Mecanică UPT: „De exemplu, putem să facem subiecte la examene. Eu, cel puțin la cursul meu, încarc cursul către inteligența artificială și îi spun să îmi genereze 60 de subiecte diferite și am ajuns să dau la examen fiecărui student un subiect propriu. Am învățat un AI cum să înțeleagă cursul, după aceea am creat eu câteva șabloane, ca să înțeleagă cum ar trebui să arate.”

Pentru anul universitar 2025-2026 sunt propuse 4 programe de licență și 18 de masterat în domeniul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor din domeniu, dincolo de practică, este foarte importantă și teoria.

Viorel Spănu, specialist în inteligența artificială: „Susțin că în facultate trebuie să învățăm baze, structuri de date, teorie. Ar trebui să creăm un sistem cu AI de la zero, nu să învățăm doar să folosim AI. Asta e simplu. Crearea lui e ceea ce contează. Ar trebui să învățăm cum să facem sisteme care, în mod automat, să clasifice deep fake sau real. Asta e un lucru valoros, pentru că are multă teorie în spate.”

Și universitățile de top din China au anunțat că extind programele de formare a specialiștilor pentru „nevoile naționale strategice” de dezvoltare a inteligenței artificiale și plănuiesc ca până în 2030 să devină cea mai mare putere AI din lume.

