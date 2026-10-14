„Au fost cerințe mult prea stufoase, într-un timp scurt”, s-au plâns o parte dintre cei respinși, printre care directori ai unor colegii de renume din Capitală. „Erau calcule simple, exerciții de logică, și puțină gramatică”, susține ministrul Educației.

Pentru mai bine de 800 de unități școlare, nu s-a înscris la examenul pentru directori niciun candidat.

În premieră, testarea directorilor s-a scindat în două probe - prima, numită „de competențe”, care a durat o oră, la care o notă sub 6 nu le permite concurenților să treacă la proba a doua, despre legislația școlară.

Printre cei care nu au reușit să ia această notă este și directoarea colegiului Caragiale din București. După 17 ani în această poziție, Andreia Bodea spune că s-a înscris la examen la rugămintea colegilor de cancelarie.

Andreia Bodea, directoare: „Este un examen, examenele se iau sau nu se iau, iată că am ajuns în situația să nu iau această probă, să nu trec de această probă. Eu, personal, am avut o problemă cu timpul”.

Și alte colegii centenare, cum sunt Gheorghe Lazăr și Alexandru Vlahuță, ai căror elevi aduc anual rate masive de promovare și rezultate la olimpiade, vor rămâne, în câteva zile, fără actualii directori, care au ratat proba eliminatorie.

Andreia Bodea, directoare: „Nu pot să nu mă întreb, filozofic vorbind, dacă țara asta își permite să piardă niște oameni care căpătau titlul de „directorul anului”, și nu e vorba despre mine”.

Este vorba despre directorul școlii din Curcani, premiat pentru performanțele școlii într-o comunitate din Călărași unde a reușit să reducă abandonul școlar.

Corespondent Pro TV: „Cu totul au fost 20 de cerințe cu un singur răspuns corect. Aici au avut de găsit enunțul care nu conține o exprimare redundantă, au avut scris și în paranteză: PLEONASM! Dincoace plecau de la bugetul unei școli și trebuia folosită regula de trei simplă ca să calculeze procente și să împartă banii pentru diverse nevoi. Regula după care se formează un șir era cheia acestui exercițiu care se dă la teste din clasa a cincea. Cel mai ușor, spun profesorii de matematică, e să o calculezi băbește... Aici aveau de calculat o medie aritmetică simplă ca să afle numărul mediu de absențe pe elev. Iar cu ochii pe ceas- la propriu- puteau afla cât ia unor profesori să corecteze un teanc de lucrări”.

Pe categorii de vârstă, cel mai mare procent de admiși a fost la directorii tineri, sub 40 de ani. Subiectele, spune ministrul Educației, au fost asemănătoare cu cele din anii trecuți.

Mihai Dimian, ministrul Educației: „Toți candidații au avut același timp pentru rezolvarea subiectelor. Unii au luat 10. Alții, sigur, peste 70% dintre ei au luat peste 6. Au trecut peste acest prag. Pentru a fi manageri, da, este nevoie să ai un anumit raționament verbal, un anumit raționament numeric, un anumit raționament logic. Aceste lucruri s-au testat aicea”.

Din cei 2200 de directori care nu mai au șanse la un nou mandat, cam jumătate vor rămâne în interimat, până-și vor găsi un succesor la viitoarea sesiune din primăvară.