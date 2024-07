Cele două lumi ale educației din România: școlile bune din marile orașe și restul, unde profesorii se bucură pentru un 5

Cu câteva zile înainte de înscrierea în licee, directorii „pepinierelor de campioni” numără notele de 10 la Evaluarea Națională. Între timp, cei care conduc unitățile de învățământ din coada listei se bucură și dacă un singur copil a luat peste 5.

Media rezultatelor obținute de generația curentă nu scade sub 9,50 la primele 8 școli din top. Cea mai mare - 9,59, la Colegiul Hasdeu din Buzău și Grigore Moisil din București. Apoi Școala Heklion, privată, colegiul Meșotă din Brașov și Vianu din Capitală. În București, imediat după podium este liceul Lazăr.

Ionela Neagoe, directorul liceului Lazăr: „A contat și ce s-a lucrat la clasă. Unul din copiii care a luat 10 la română nu a făcut meditații la română”.

În plus, școlile bune și-au creat o tradiție de familie.

Bărbat: „La acest liceu, aproape 60 de ani a predat mama mea”.

În afara marilor orașe, părinții fug când e vorba de înscrierea copiilor la pregătitoare de școlile de stat slabe. Cei care-și permit plata taxelor caută alternative private. În Ilfov, primele 10 poziții în topul evaluării sunt adjudecate de școli particulare.

Alina Iordache, fondatorul școlii Happy Children: „Își rezolvă temele la școală, sub atenția profesorilor sau sub îndrumarea lor atunci când au nevoie”.

Mergând spre școala clasamentului pe județul Ilfov, ajungem în școala din Bobești-Glina. 19 elevi au dat Evaluarea Națională, iar media rezultatelor lor este 3,27. Cadrele didactice spun că au făcut mari eforturi să-i ridice la nota 5, dar că lipsește ceva.

Alexandru Toma, directorul școlii: „Ei nu înțeleg de ce trebuie să înveți. Nu le pasă.

Reporter: Nu asta le explică profesorii?

Alexandru Toma, directorul școlii: Le explicăm, vă dați seama... Parte dintre ei nu vor merge mai departe”.

Reporter: Îți dorești să mergi la un liceu, oricare ar fi el?

Elev: Nu.

Reporter: De ce?

Elev: Pur și simplu”.

Ce spune ministrul Educației despre salarizarea diferențiată a profesorilor

Petru a luat 3 la examen, într-o școală cu aceeași medie. E mai mult decât anul trecut, spune directorul.

Adrian Lăzăroiu, director: „Am avut două fetițe care au trecut peste media 5, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că în facultate am învățat un lucru: dacă în clasă am un singurul copil care are rezultate, înseamnă că profesorii de la clasa respectivă își fac treaba”.

Petrina Albu, profesor: „Din păcate, doar opt elevi au venit la Evaluarea Națională, iar din cei opt unul singur a reușit să obțină peste 5”.

Ajungem așadar la o întrebare simplă. Când vor fi plătiți profesorii în funcție de ce fac elevii lor la examen?

Ligia Deca, ministrul Educației: „Salarizarea diferențiată în funcție de progresul elevilor și evaluarea standardizată trebuie să meargă undeva mână în mână.

Reporter: Eu vă întrebam când, pentru că informațiile despre grupuri de lucru și ne trebuie asta și aia le știm deja, le-ați spus și în conferința precedentă.

Ligia Deca, ministrul Educației: Când vom avea noua lege a salarizării, veți avea și răspunsul la criteriile de salarizare”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: