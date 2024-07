Aproape 10.000 de candidați au fost la admiterea în universitățile publice de medicină din țară. Ce facultăți sunt preferate

Aproape 10.000 de candidați s-au prezentat la admiterea în universitățile publice de medicină din țară. Examenul a fost sub formă de grilă cu o sută de cerințe. În București o viitoare student a obținut, punctajul maxim: 100.

Notele mari și vestea reușitei le aduc concurenților îmbrățișări călduroase.

Cei cu punctaj mic, care nu mai au șanse să intre în acest an la Universitatea Carol Davila din Capitală, sunt triști.



Tânără: „Se putea și mai bine.”

Reporter: Cât ai luat?

Tânără: „79.”

Tânără: „Binișor...”

Reporter: Punctajul tău?

Tânără: „Aș prefera să nu îl zic.”

Tânăr: „89! Nu am intrat anul trecut, am așteptat un an acasă... mă așteptam să iau un pic mai mult, dar aia e.”

35 de premianți la olimpiade internaționale de biologie, fizică și chimie au fost admiși deja fără examen, așa cum le permite legea. Restul de 4204 candidați concureaza pe 1795 de locuri, ceea ce înseamnă 2,3 candidați pentru un loc disponibil.

Dacă facem un top pe facultăți, și oferta, și solicitările urmează aceeași ordine: Medicină Generală, Stomatologie, Asistență medicală și Moașe, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie și Tehnică Dentară.



Reporter: Cât te-ai pregătit pentru acest examen?

Tânără: „7-8 luni.”

Locurile cu taxă sunt o treime din total. Costul unui an de studii e între 8 mii și 15 mii de lei, în funcție de facultate, însa studenții străluciți nu vor plăti toată suma.

Viorel Jinga, rectorul UMFCD: „Poate unii dintre ei nu au mijloace materiale de existență. Cei care învață și au activitate în celelalte departamente, ei pot să compenseze plata taxei cu bursa.”



Și la Iași, 1800 de candidați s-au înscris pentru cele 1450 de locuri.

Tânără: „Mi-am decalat eu niste grille, pentru ca nu am fost atenta fiindca mai aveam foarte putin timp, nu mi s-a acordat alta foaie. Si de aici mi s-a scazut punctajul.”



Pentru câștigători, din toamnă încep 6 ani grei de facultate plus 3 până la 7 ani, rezidențiatul. Apoi, tinerii vor deveni ce acum pot doar visa.



Tânăr: „Mă gândeam ceva pe endo sau pe dermato.”

Tânără: „Ginecolog. Mă interesează foarte mult chestia asta cu avorturile, educația sexuală.”

Ca și celelalte examene naționale, și la medicină urmează contestațiile. Șansele de creștere a punctajului sunt însă infime, deoarece lucrările sunt integral grilă și sunt punctate digitalizat.

