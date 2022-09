Anul universitar, deschis la Târgul Mureș. Medicina militară, o specializare tot mai căutată în rândul studenților

Dacă în ultimii doi ani festivitățile de deschidere au fost sub semnul pandemiei, anul acesta lucururile au intrat la normal.

A început noul an universitar, iar la Târgu Mureș, acesta a fost deschis de către Ministrul Apărării Naționale, deoarece orașul este singurul după București, unde există specilaizare de medicină militară.

Toţi studenţii au purtat uniforme militare, la festivitatea de deschidere a anului universitar. Mulţi dintre boboci îşi văd acum un vis împlinit.

Alexandra Alexa, studentă în primul an: „Mi-am dorit de mică să ajut oamenii, cu multă muncă și pasiune am ajuns aici. Admiterea nu a fost simplă, dar m-au ajutat profesorii din liceu, plus munca mea... a dat rezultatul.”

Daria, studentă boboc: „Am fost absolventă de liceu militar și atunci alegera de a veni la medicină a fost una simplă având în vedere că voiam să rămân în sistem și în același timp voiam să ajut și oamenii."

Medicina militară este în plină dezvoltare. Potrivit planurilor de școlarizare ale Ministerului Apărării Naționale, în acest an au fost scoase la concurs și ocupate 30 de locuri la Medicină, Medicină dentară și Farmacie.

Elena Dinu, studentă: „Sper să ajung un medic militar bun, chiar îmi doresc să ajung într-un spital militar. Asta e ceea ce am vrut și am luptat să ajung aici.”

Antonio Grecu, student: „Îmi place să ajut oamenii și biologia mi se pare interesantă. Cariera militară pentru că mi se pare mai serioasă și m-a influențat și fratele meu care este militar.”

La festivitatea de deschidere a fost prezent și Ministrul Apărării Naționale.

Vasile Dîncu, Ministrul Apărării Naționale: Vreau să restructurăm medicina operațională ca să devină elementul cel mai important al strategiei noastre de dezvoltare medicală. Avem nevoie de medici în plus, pentru asta avem nevoie de specializări în medicina operațională.”

La Universitatea de Medicină, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș sunt înscrişi în prezent 198 de studenți militari.

