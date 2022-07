Cel puţin trei morţi într-un atac armat într-o universitate din Filipine. VIDEO

Incidentul s-a produs la Universitatea Ateneo din Manila în momentul în care studenţi la Drept şi familiile lor se adunau pentru o ceremonie de înmânare de diplome la care urma să asiste şi preşedintele Curţii Supreme.

SUSPECTED GUNMAN

Police officers present Dr. Chao Tiao Yumol, suspected gunman at a shooting incident on 24 July at the Ateneo de Manila University. The suspect is currently detained at Camp Karingal in Quezon City. | ???? Yummie Dingding#Ateneo #shooting#DailyTribune pic.twitter.com/br1X5srq4I